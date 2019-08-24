白鹿颱風直撲金門 楊鎮浯主持災變中心會議

2019-08-24 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



白鹿颱風來勢洶洶，金門縣災害應變中心於昨晚6 點三級開設，並於今日上午10 時提升至一級，並通知22 單位進駐，縣長楊鎮浯也親自主持整備應變會議，並提醒民眾今天晚上8點到明早8點，這12個小時是颱風影響金門最劇烈的時刻，請民眾務必做好防颱準備。

楊鎮浯在今天上午親自主持縣災害應變中心的首次會議，提醒各單位要嚴密注意颱風動態，各鄉親的低窪地區與易淹水路段也要多加留意，尤其預判路徑與105 年重創本縣之莫蘭蒂颱風相似，24 日上午預判路徑有稍南移之趨勢，仍呼籲民眾及遊客做好居家防颱整備，前往海邊活動請特別注意，非必要請勿外出，以確保生命財產安全。

據了解，縣府將提供民眾至各鄉鎮公所登記領取防汛沙包，以減低積水造成的財物損失。目前各鄉鎮公所已備妥共計4160包(金沙鎮1500包、金寧鄉380包、烈嶼鄉400包、金城鎮1380包(含科技沙包480包)、金湖鎮500包)，以備待命，有需要之民眾可就各公所窗口辦理登記。

依據中央氣象局今日資料， 白鹿颱風依預判路徑將影響金門，金門縣面對白鹿颱風嚴陣以待，白鹿颱風在上午10 時的中心位置在北緯 21.7 度，東經 121.4 度，即在台東的南南東方約 120 公里之海面上以每小時26 公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒 30 公尺（約每小時 108 公里），相當於 11 級風，7 級風暴風半徑 150 公里，10 級風暴風半徑 50 公里，預測侵襲金門機率高達73%。