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白鹿恆春登陸機率高！屏東交通狀況彙整

2019-08-24 11:09聯合報 記者江國豪╱即時報導

中央氣象局表示，白鹿颱風行進路線略往南移，以每小時26公里速度，向西北進行，預估颱風中心大約中午過後，將從恆春半島登陸的機率最高；不過，實際登陸點可能還會有誤差。而上午屏東地區已明顯感受到風雨。

屏東縣政府預防白鹿颱風造成山區道路土石崩塌，進而造成交通影響及用路人安危，宣布台9線南迴公路447k-460K森永至草埔及，455k-471K壽卡至新路等路段，將視風雨狀況實施預警性封閉，以維人車安全。

另外，屏106線往舊武潭2-3K處，先前因豪雨導致沿路落石坍塌，雖已派人清除完成，但白鹿颱風來襲，縣府昨天下午6點起，於屏106線2K-7K+500處進行預警性封路，欲前往紫心樓之民眾可改走屏102線接佳平聯絡道路抵達，而欲往佳興村之民眾，可由屏110線接大後部落聯絡道抵達。

大眾運輸部分，統聯客運［屏東-板橋］路線停駛，［屏東-台北］路線上午6至10點每小時1班，10點後視風雨再決定班次；國光客運10時前正常發車，10時後視風雨情形機動發車。墾丁快線正常營運；9117、9188每小時1班；其餘路線停駛。市區客運則是全部停駛。

台鐵部分，西部幹線(基隆-潮州間)：各級列車正常行駛。東部幹線(八堵-台東間) :台北-花蓮間正常行駛；花蓮-台東間對號列車停駛、區間列車視風雨狀況機動行駛。南迴線(新左營-台東間) : 對號列車(新左營-台東間)全部停駛、區間列車 (潮州-枋寮間)視風雨狀況機動行駛、普通車:3671、3672次全區間停駛。

南半環跨線對號列車：301次全區間停駛、751次新左營-台東間停駛、371次新左營-台東間停駛、1次潮州-花蓮間停駛、2次花蓮-潮州停駛、372次台東-新左營間停駛。

中央氣象局表示，白鹿颱風行進路線略往南移，以每小時26公里速度，向西北進行，預估...
中央氣象局表示，白鹿颱風行進路線略往南移，以每小時26公里速度，向西北進行，預估颱風中心大約中午過後，將從恆春半島登陸的機率最高。圖／翻攝自中央氣象局網站
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台東白鹿颱風列車

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