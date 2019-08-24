高雄清潔隊員對外招考惹議不公 取消臨時人員加分機制

2019-08-24 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市環保局清潔隊員八月首度對外大規模招考，開出正、備選669名，吸引1萬2000人報名。民代和民眾抨擊為現職服務滿1年以上的臨時人員加分、甚至最高加到7分，太不公平。環保局邀集相關單位研議，決定取消此加分機制。

高雄市清潔隊員工作非常辛苦，將資源垃圾回收細分。圖／高雄市環保局提供 分享 facebook

高雄市清潔隊編制3251人，過去招聘僅限內部臨時人員轉任，被外界詬病；106年是近年來的第一次對外招考，但只針對清潔車駕駛。近年因隊員平均52歲年齡層偏高，退休加上臨時人員進用停止，今年8月是最大規模的對外招考。8月31日筆試，9月1日術科測驗。

由於報名者眾，正、備取加起來的錄取率只約5.5%，競爭格外激烈，臨時人員的加分機制更引人側目，擔心會排擠其他報名者的權益。臨時人員加分標準是必須服務滿1年以上，1個月加0.15分，最多加到7分。高雄市清潔隊目前的的臨時人員有300多名，但並不是所有人都報名參加甄試。

環保局表示，以往清潔隊員進用，是採內部臨時員工考試升任方式，但自韓市長上任後再三指示用人須公平、公開，因此環保局今年約聘僱人員及本次清潔隊員進用都採公開甄試，向各界擴大徵才，貫徹市長用人原則。因外界對加分條件有所異議，為貫徹公開、公平原則，採以對多數考生權益影響最輕的作為，環保局決定取消108年清潔隊員甄試的加分機制，讓全體考生立於完全公平的起跑線。