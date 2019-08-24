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受颱風影響 遠航進出高雄丶澎湖機場航班異動

2019-08-24 00:10聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

遠東航空因白鹿颱風影響，24日（周六）進出高雄機場丶澎湖機場的航班異動。

上午10點以前「澎湖-高雄FE082/FE6082」取消，「澎湖-台中FE3052」取消，其他正常。

上午10點以後，「澎湖-台北FE6626」正常外,其他全部取消。

國際線方面，「高雄-海口航班FE189」及「海口-高雄航班FE190」延至25日原時間出發。

遠東航空提醒搭機旅客多利用遠航官方網站丶臉書丶Line線上客服查詢最新航班資訊。

澎湖遠東航空

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