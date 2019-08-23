親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜開直播談能源政策，哪裡有問題？

軍公教年改爭議 「法治國」對上「社會國」

農園系學生房客給苗試種 「包租公」拓展滿園黃金果

2019-08-23 17:50聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣內埔果農涂順元，原本在機械工廠上班，5年前離職蓋學生宿舍當起包租公，忙碌之餘把家中原種檳榔陸續砍除，改種黃金果、香蕉和酪梨，全部1公頃半的果園，黃金果就占7分地，涂說原本對黃金果很陌生，剛好房客是念屏科大農園系，拿了些特殊的經濟性熱帶樹苗讓他試種，想不到一種就成功。

涂順元表示離開工作幾十年的公司很捨不得，但父母親年紀也大，家中田裏也需人幫忙，於是離職後把家裏附近的地改成學生宿舍，當起包租公，但果園的忙活讓他也沒閒著。

涂說從小跟長輩耕作就有務農的經驗，園內的黃金果先從小面積1分半開始，種下去3年後陸續結果，這2年收成都不錯，黃金果主要是共同運銷及網路直銷宅配，每斤都上百元，因為果香色美又富營養元素，受到消費者靑睞，經常賣到缺貨，去年再擴大到7分地。

他指出，黃金果有50幾種品種，光他園子就10幾種，黃金果一年四季都開花，主要夏果及冬果兩季，黃色果皮，剝開來種子被果肉包覆著，有黏稠性帶有酸甜口感，因富含營養成分被視為養生食材，近來黃金果盛行，不少農民砍檳榔栽種，只要管理得當，都有不錯收獲。

涂順元為吸取更多農業資訊，也報名屏東農業大學及到農改場上課，了解到肥培管理及正確用藥觀念，以草生栽培方式管理，防蚊蟲叮咬用蔬果套保護，用光合菌讓土壤活化，種出的黃金果令人愛不釋手。

涂順元說原本不懂什麼是黃金果，是因為住宿舍的學生是唸屏科大農園系拿苗讓他試種，想...
涂順元說原本不懂什麼是黃金果，是因為住宿舍的學生是唸屏科大農園系拿苗讓他試種，想不到一種就成功。記者江國豪／攝影
分享
涂順元說原本不懂什麼是黃金果，是因為住宿舍的學生是唸屏科大農園系拿苗讓他試種，想...
涂順元說原本不懂什麼是黃金果，是因為住宿舍的學生是唸屏科大農園系拿苗讓他試種，想不到一種就成功。記者江國豪／攝影
分享

屏東縣宿舍離職

相關新聞

他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13

核安演習首發500元禮券 原能會限額800份恆春里長怒

2019-08-23 17:42

視察金門大橋 蔡英文：2021如期如質完工

2019-08-23 14:34

老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51

衛武營再獲肯定 登時代雜誌2019年世界最佳景點

2019-08-23 12:44

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

女赴泰國自助遊途中染登革熱 入境立即就醫社區免防治

2019-08-23 16:25

影／防制歹徒船上劫持人質 高港警演習逼真

2019-08-23 13:32

守護南沙海巡弟兄健康 專業醫護駐診

2019-08-23 12:16

韓國瑜巡看濱海聯外道路工程 強調工地安全

2019-08-23 11:52

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

從榮景到沒落 見證時代的拆船師傅阿金

2019-08-23 10:46

重溫廟口布袋戲 明興閣第三代演出創團好戲

2019-08-23 07:33

高雄首家星級飯店…華王飯店11月熄燈

2019-08-22 23:31

今晚8點23分追思823 議員發起金門「無燈日」

2019-08-22 23:28

回響／東港鹽埔漁港 月底開放垂釣

2019-08-22 23:09

全齡長照站進大樓 「出門就有活動」

2019-08-22 23:05

高雄老字號華王大飯店驚傳歇業 勞工局：薪資正常發放

2019-08-22 21:02

高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01

老字號華王飯店吹熄燈號 也驚動高雄市政府

2019-08-22 20:53

51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34

不只墾丁有合法垂釣區 屏東6處二類漁港明年跟進

2019-08-22 17:57

今年首例！金門又見水獺路殺 縣府採樣釐清死因

2019-08-22 17:33

陰雨墾丁重現久違陽光 業者嘆白鹿颱風又來亂

2019-08-22 17:00

變乾淨！不捨女嬰睡垃圾堆 軍人、志工幫忙清家園

2019-08-22 16:44

韓國瑜因公祭才遲到？地方人士：韓待半小時離去

2019-08-22 16:22

醫院長照站首度進駐豪宅 高市「全齡巷弄長照站」開張

2019-08-22 12:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

老字號華王飯店吹熄燈號 也驚動高雄市政府

2019-08-22 20:53

獨／嘉市約1.5萬名身心障礙者 卻沒人願意去家庭托顧

2019-08-22 23:23

51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38

淡水輕軌二期增6站 採人車混合開進老街

2019-08-22 22:32

他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

獨／她花十多萬打造家庭托顧站 卻始終「等嘸人」

2019-08-22 23:47

高雄首家星級飯店…華王飯店11月熄燈

2019-08-22 23:31

過了！交通部願補助逾3億元 打造中寮環鄉公路網

2019-08-23 13:24

基隆女議員貼與孫女舊照 網友驚呼「美女雙胞胎」

2019-08-22 20:50

高雄老字號華王大飯店驚傳歇業 勞工局：薪資正常發放

2019-08-22 21:02

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01

施工塞車5年半 台9線五結段今全面通車

2019-08-22 23:50

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

師大商圈維持現狀 正、反派激烈口角

2019-08-22 20:29

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

衛武營再獲肯定 登時代雜誌2019年世界最佳景點

2019-08-23 12:44

白鹿颱風影響 花蓮唱秋音樂季等3活動順延或取消

2019-08-22 17:28

海科館好康活動「周末免費看電影」 祖父母節長者免費入館

2019-08-22 19:19

彰化縣議會南部經建考察 抵高雄為韓國瑜加油打氣

2019-08-22 20:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top