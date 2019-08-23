農園系學生房客給苗試種 「包租公」拓展滿園黃金果

2019-08-23 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣內埔果農涂順元，原本在機械工廠上班，5年前離職蓋學生宿舍當起包租公，忙碌之餘把家中原種檳榔陸續砍除，改種黃金果、香蕉和酪梨，全部1公頃半的果園，黃金果就占7分地，涂說原本對黃金果很陌生，剛好房客是念屏科大農園系，拿了些特殊的經濟性熱帶樹苗讓他試種，想不到一種就成功。

涂順元表示離開工作幾十年的公司很捨不得，但父母親年紀也大，家中田裏也需人幫忙，於是離職後把家裏附近的地改成學生宿舍，當起包租公，但果園的忙活讓他也沒閒著。

涂說從小跟長輩耕作就有務農的經驗，園內的黃金果先從小面積1分半開始，種下去3年後陸續結果，這2年收成都不錯，黃金果主要是共同運銷及網路直銷宅配，每斤都上百元，因為果香色美又富營養元素，受到消費者靑睞，經常賣到缺貨，去年再擴大到7分地。

他指出，黃金果有50幾種品種，光他園子就10幾種，黃金果一年四季都開花，主要夏果及冬果兩季，黃色果皮，剝開來種子被果肉包覆著，有黏稠性帶有酸甜口感，因富含營養成分被視為養生食材，近來黃金果盛行，不少農民砍檳榔栽種，只要管理得當，都有不錯收獲。