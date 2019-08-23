核安演習首發500元禮券 原能會限額800份恆春里長怒

2019-08-23 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



原能會每3年在核電廠和周邊地區輪流舉辦核安演習，恆春鎮長盧玉棟3年前提出「全體鎮民總動員並發給每人1千元獎勵金」被拒後退出演習；今年定下月9日至11日舉行，原能會在疏散撤離演練提供800份附帶500元禮券的謝禮，縣消防局今天召開說明會時，里長聯誼會長張昌益指開放全民演習是共識，不能限電廠周邊和疏散專車路線行經的里民報名，在得不到肯定答覆下全部退席。

原能會3年前在恆春鎮舉辦核安22號演習時，鎮長盧玉棟認為疏散撤離演練項目不能只限電廠周邊的龍水、大光、山海和南灣4里里民，堅持「全體鎮民總動員並發給每人1千元獎勵金」，原能會不能接受，扮演地方災害應變中心指揮所角色的鎮公所因此「缺席」，原能會順勢在演習中放進「鎮公所毀損功能喪失，無法運作」想定。

原能會今年定下月9日至11日舉行核安25號演習，在11日的居民疏散撤離演練項目，特別提供800份附帶500元禮券的禮品；原能會核能技術處說，恆春鎮17里約3萬里民要發3千萬元，礙於演習預算，依前次參與人數編列800份防災包和500元禮券禮品，因數量有限，才限電廠周邊4里和疏散專車路線行經的德和、四溝、頭溝等里里民報名，未來會以擴大參與面為目標。

縣消防局今天邀集里長和社區發展協會理事長舉行說明會，身兼里長聯誼會長的墾丁里長張昌益說，核電廠一旦發生事故，是全體鎮民的事，全鎮參與演練才能發現問題所在，他們不是不想參加，而是限定部分里民報名不符現實狀況，演習要力求逼真，才能找出問題所在，僅少數人參與核安演習，不就是像在作戲，里長已達成開放全鎮參與共識，若不開放已無開會的必要。