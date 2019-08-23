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七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

前總統馬英九昨天帶領「大九學堂」到金門進行2天1夜參訪，今天在參加完「八二三戰役61周年」公祭後，馬英九來到日前病逝的國民黨縣議員許建中家中慰問，他以前國民黨主席的身分，向許建中的家人致意，並表達無限的追思與哀悼。

馬英九在今天上午11時許來到許建中位於后湖的家中慰問致意，陪同的人包括有：國民黨金門縣黨部主委林芳旋、前議長洪麗萍、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人。

為人海派的許建中是資深的國民黨籍議員，他曾任金門縣第一、二、三、四、六屆縣議員與第五屆副議長堪稱「七連霸」，日前因肺線癌去世，享年57歲，對於他的驟逝，包括議會同事與各界都相當不捨，而今天開議的臨時會上，還特別在開場前由議長洪允典率領府會人員一起默哀一分鐘；此外，不少人在網路懷念追思他，追悼為民請命的「大砲議員」許建中，感謝他生前為金門縣民做出的貢獻，並留言盼他一路好走！

林芳旋表示，許建中議員平日深耕基層，曾任多屆民意代表，熱心服務工作，了解基層民意需求，尤在弱勢團體和公益事務方面著力最多，在地區素享有好口碑，黨部將安排於9月4日的公祭典禮上覆蓋黨旗。黨部人員也私下透露，許建中議員相當熱心公益，先前遇到大颱風來襲，不少村莊路口都被「風倒木」擋住，村民出入不便，許議員自己出錢出力，與工人親自開著大山貓協助清運「風倒木」，有媒體想報導他，他卻低調不受訪。

據了解，許建中的靈堂就懸掛馬英九所贈的輓聯，馬英九今天在場也語多肯定許建中平日熱心公益與對國民黨的忠貞，看到家屬頻頻拭淚，也安慰他們節哀。

前總統馬英今天在結束「八二三戰役61週年」公祭後，來到日前病逝的國民黨縣議員許建...
前總統馬英今天在結束「八二三戰役61週年」公祭後，來到日前病逝的國民黨縣議員許建中家中慰問哀悼。圖／國民黨金門縣黨部提供
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前總統馬英今天在結束「八二三戰役61週年」公祭後，來到日前病逝的國民黨縣議員許建...
前總統馬英今天在結束「八二三戰役61週年」公祭後，來到日前病逝的國民黨縣議員許建中靈堂上香致意。圖／國民黨金門縣黨部提供
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馬英九國民黨金門

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