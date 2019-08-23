女赴泰國自助遊途中染登革熱 入境立即就醫社區免防治

2019-08-23 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



疾病管制署公布高雄市今年第50例境外移入登革熱確診個案，是居住苓雅區普照里20多歲本國籍女性。高雄市衛生局表示，疫調後發現個案於8月1日至21日赴泰國自助旅行，其中8月13至15日曾至柬埔寨，8月20日於泰國當地出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛症狀，21日從高雄國際機場入境後直接至診所就醫，並於前鎮區崗山仔公園短暫停留，經抽血檢驗登革熱NS1快篩結果陽性並通報，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離。同行者1人無疑似症狀，經送驗確診為第二型登革熱。

衛生局疾管處代理處長潘炤穎表示表示，由於此案未入社區，是從機場直接去診所就醫，期間肚子餓在公園附近吃了些東西，因此個案住家及周邊社區不需進行家戶室內外噴藥防治作業。防疫團隊今天已完成個案停留的公園相關防治工作。

衛生局指出，高雄市今年截至8月22日累計50例境外移入登革熱，感染國家以越南16例感染人數最多，其次為印尼10例，其他分別為泰國6例，菲律賓及柬埔寨各5例，馬來西亞3例，馬爾地夫、索羅門群島、新加坡、斯里蘭卡及印度各1例。境外感染登革熱確診數為去年同期24例的2.1倍。分析境外移入個案身份及從事活動以國人出國旅遊最多占28%，其次為國人工作占22%、外籍移工占18%、國人探親占14%、外籍旅客8%、外籍學生6%及僑胞回國4%。