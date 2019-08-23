親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

軍公教年改釋憲 大法官宣告大部分合憲

女赴泰國自助遊途中染登革熱 入境立即就醫社區免防治

2019-08-23 16:25聯合報 記者徐如宜╱即時報導

疾病管制署公布高雄市今年第50例境外移入登革熱確診個案，是居住苓雅區普照里20多歲本國籍女性。高雄市衛生局表示，疫調後發現個案於8月1日至21日赴泰國自助旅行，其中8月13至15日曾至柬埔寨，8月20日於泰國當地出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛症狀，21日從高雄國際機場入境後直接至診所就醫，並於前鎮區崗山仔公園短暫停留，經抽血檢驗登革熱NS1快篩結果陽性並通報，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離。同行者1人無疑似症狀，經送驗確診為第二型登革熱。

衛生局疾管處代理處長潘炤穎表示表示，由於此案未入社區，是從機場直接去診所就醫，期間肚子餓在公園附近吃了些東西，因此個案住家及周邊社區不需進行家戶室內外噴藥防治作業。防疫團隊今天已完成個案停留的公園相關防治工作。

衛生局指出，高雄市今年截至8月22日累計50例境外移入登革熱，感染國家以越南16例感染人數最多，其次為印尼10例，其他分別為泰國6例，菲律賓及柬埔寨各5例，馬來西亞3例，馬爾地夫、索羅門群島、新加坡、斯里蘭卡及印度各1例。境外感染登革熱確診數為去年同期24例的2.1倍。分析境外移入個案身份及從事活動以國人出國旅遊最多占28%，其次為國人工作占22%、外籍移工占18%、國人探親占14%、外籍旅客8%、外籍學生6%及僑胞回國4%。

根據世界衛生組織報告，今年菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、新加坡、斯里蘭卡及印度等國家正處於登革熱疫情流行高峰，且病例數多高於近年同期，死亡病例數也持續增加。疾管署將旅遊疫情建議等級列為第一級注意。目前正值暑假尾聲，返鄉探親及旅遊的民眾已陸續回國，呼籲返國後如有不適症狀速就醫。

高雄市衛生局加強各處病媒蚊孳生源清查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局加強各處病媒蚊孳生源清查。圖／高雄市衛生局提供
分享

衛生局登革熱泰國

相關新聞

視察金門大橋 蔡英文：2021如期如質完工

2019-08-23 14:34

老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51

衛武營再獲肯定 登時代雜誌2019年世界最佳景點

2019-08-23 12:44

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

影／防制歹徒船上劫持人質 高港警演習逼真

2019-08-23 13:32

守護南沙海巡弟兄健康 專業醫護駐診

2019-08-23 12:16

韓國瑜巡看濱海聯外道路工程 強調工地安全

2019-08-23 11:52

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

熱門文章

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top