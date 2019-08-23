他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13 聯合新聞網 綜合報導



一名高雄網友發文詢問前鎮區是個什麼樣的地方，引來許多鄉民的討論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2010年高雄市縣合併改制後共有38個區，數量之多就連在地高雄人也不見得對每一區都很了解。一名高雄網友發文說自己很少到前鎮區，好奇前鎮是個什麼樣的地方，其他網友紛紛留言表示看法，有褒有貶，更有人說「凱旋路南北兩側根本是兩個世界」。

前鎮區是高雄人口第四多的行政區，人口數有18.7萬，北臨苓雅區，東鄰鳳山區，西隔高雄港與旗津區相望，南接小港區，有高雄加工出口區、高雄軟體園區、高雄多功能經貿園區、亞洲新灣區及中鋼集團，也是前鎮漁港與部分高雄港碼頭的所在地。當地有多家大型購物中心與賣場。

原PO在《PTT》論壇貼文寫道自己是高雄人，住在三民區，「很少去前鎮這個地方，不知道前鎮是一個什麼樣的地方？有卦嗎？」貼文引來在地高雄人的討論，有人不看好的說「工業區很臭，小港機場吵死」、「拖板車一堆，能不經過就免」、「草衙真的很荒涼」、「又老又窮啊」、「勞工階級的代表」、「漁港附近確實慘」、「被工業區包圍的小鎮，超亂」、「我敢說草衙漁港一帶是全台灣交通最不守法的地方」。

不過也有人稱讚「新灣區，高雄未來最發展的區域就是前鎮了」、「前鎮有個三國通道，其實就是指有國際機場、國際港、國道。當然還有捷運、輕軌、IKEA、好市多、草衙道、軟體園區，大概就是沒有高鐵跟台鐵的地方吧」。還有網友詳細的分析「看你住前鎮那邊，北前鎮就跟市中心一樣，南前鎮就真的又吵又臭一堆宮廟8+9」、「獅甲三多跟草衙真的兩個世界」、「市區一過凱旋路素質都堪憂，一個前鎮兩個世界」、「目前發展到夢時代那塊」。

前鎮區北臨苓雅區，東鄰鳳山區，西隔高雄港與旗津區相望，南接小港區。 圖／翻攝Google map 分享 facebook