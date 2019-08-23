屏東「說故事爺奶」導讀繪本 小朋友樂開懷

2019-08-23 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東基督教醫院與超商業者展開「說故事爺奶」活動，28位平均60歲的說故事爺奶接受培訓後，將在8到10月間輪番至超商門市、屏基醫院內，透過導讀繪本、搭配遊戲帶領，和孩子在歡笑中進行代間學習。

「說故事爺奶」今天現身超商新自孝門市，全力展現說故事技巧，讓小朋友聽得笑開懷。頭戴紳士帽、穿著吊帶褲的鬍子爺爺，透過精心打扮要讓孩子沒有距離感。帶領孩子共讀《你很特別》時，邀請小朋友隨著故事劇情往他身上貼代表評價的貼紙，小朋友也紛紛湧上台前。

「雖然學新事物會有壓力，但是很享受的，一種很想要完成一件事的感覺」暱稱鬍子爺爺的63歲胡俊富，透過繪本搭配遊戲，帶著孩子思考認識自我、自傲與自卑、他人評價等生命課題。「成為說故事爺奶的過程，感覺生命被擴張了」頭戴鮮豔髮帶， 66歲本名羅玉華的哈妞奶奶，則帶著小朋友閱讀《香蕉爺爺香蕉奶奶》，透過香蕉爺奶變身的劇情，帶領孩子翻轉對老年的想像，老了一樣可以又酷又可愛！

屏基醫院表示，與超商合作「及早救智」計畫邁入第5年，除透過失智預防、早期篩檢及打造失智整合照護服務網，守護屏東長輩的健康，同時也持續開展創新服務，致力促進長者社會參與、自我實現及創造地方世代共融。在超商「把愛找回來」公益零錢捐支持下，屏基於7月份舉辦「說故事爺奶」工作坊，請來《搖滾爺奶》創辦人巧克力老師林宗憲，培訓熟齡長輩成為繪本導讀師。

工作坊設計一系列課程，完訓的28位繪本導讀長輩，組成從高齡75歲，到屆齡的準退休族54歲都有。未來除了在超商門市，也將持續至兒童門診及病房、社區據點等進行說故事活動。