老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51 中央社 高雄23日電



高雄市開業51年的華王大飯店（圖）將在11月歇業。 中央社 分享 facebook 高雄老字號華王大飯店公告將於11月歇業，高雄市政府勞工局已收到業者大量解僱計畫書，預定解僱日期為10月底，解僱人數42人，市府將持續關注並提供被資遣勞工就業服務需求。

飯店今天營業正常，有不少消費者享用早餐，員工也如常輪值服務，但有老員工對於即將失業離開工作10多年的職場，不勝唏噓。

繼大八餐飲集團、君鴻酒店歇業後，有51年營業歷史的華王大飯店昨天公告將於11月歇業，高雄市政府與消費者相當關切。

一名工作10多年的員工指飯店預定10月31日先解僱42名員工，仍留用一些員工協助歇業善後事宜。因此，至10月底正常提供客房及用餐服務。由於早、午、晚的供餐服務受好評，例如今天早餐供餐消費者不少，員工都戰戰兢兢提供服務。因沒有婚宴訂單，歇業後沒有移轉婚宴訂席問題。

這名基層員工表示，飯店由大統集團創辦人吳耀庭創設，位於鹽埕區愛河旁，景觀相當好，當時是第一家星級飯店，受到日籍消費者歡迎，因鄰近高雄港，也有船員住宿等業務。

未來何去何從，這名員工說不知道，但對於開業51年曾風光一時的老字號飯店即將歇業，十分不捨。200多間客房與提供會議、宴席場地，是老中青三代許多人的共同回憶，上午也有人到場拍照留念。

華王大飯店官網公告聲明，「受大環境及新飯店競爭影響，各項成本不斷提升，地主又從2011年12月起收取高額租金，當前景氣也不明，擬自11月起停止營業。即日起至10月底仍正常提供服務，邀請各界一同回味鹽埕第一間飯店風采。」