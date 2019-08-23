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聯合報社論／從「向選民道歉」到「要選民道歉」

重溫廟口布袋戲 明興閣第三代演出創團好戲

2019-08-23 07:33聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

懷念廟口布袋戲嗎？屏東縣潮州鎮創團一甲子的明興閣掌中劇團，創團團長蘇阿明當年剛創團之際就自創的劇本「今古風雲傳」，迄今仍膾炙人口，今天（23日）晚上7時30分在屏東戲曲故事館旁舞台，明興閣第三代藝師蘇佳宏將擔綱主演「今古風雲傳」，以螢光幕大型金光戲重現這部經典好戲。

明興閣表示，創團團長蘇阿明自國小畢業後即隨著姨丈的鄭來發學習布袋戲，歷經了三年又八個月的學徒生涯，出師返家後設立劇團，為了不與師父的戲路衡突，自創劇本「今古風雲傳」，主角白帆為了維護武林平靜，不顧生命安危的忠義性格，由他演來入木三分，其中更有團長最拿手的幽默笑料丑角─盤古和水蛙。

團員說，此劇在60年代紅遍高屏地區，蘇老師的粉絲只要看到他就直喊他「廣大真仙白帆」，看到丑角─盤古和水蛙上台，還沒聽口白，就已經笑成一片，這部戲至今已經40幾年，仍然是某些廟會活動邀請展演的指定劇目，尤其55歲以上從小在廟口看戲的戲迷們，更是喜愛。

「今古風雲傳-白帆智破惡魔巢」曾在2018年獲國立傳統藝術中心徵選為「開枝散葉系例—看家戲製作專案」，在台北士林區台灣戲曲中心展演兩場，票房達9成，獲非常高的評價。

今年「明興閣」特以此劇向文化部申請「文化部扶植青年藝術發展—薪火相傳計畫」，23日晚上7時30分將在屏東戲曲故事館演出，24日晚上7時30分在台南文化中心還有一場，由明興閣第三代藝師蘇佳宏擔綱主演，讓南台灣的觀眾重回昔日廟口看戲的美好時光。

創團一甲子的明興閣掌中劇團，23日晚上將重現創團好戲「今古風雲傳-白帆智破惡魔巢...
創團一甲子的明興閣掌中劇團，23日晚上將重現創團好戲「今古風雲傳-白帆智破惡魔巢」。圖／明興閣提供
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屏東縣布袋戲文化部

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