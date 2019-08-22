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華王飯店11月歇業 高市府駁經濟觀光變差

2019-08-22 21:16中央社 高雄22日電

華王飯店驚傳11月停止營業。記者謝梅芬／攝影
華王飯店驚傳11月停止營業。記者謝梅芬／攝影
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繼君鴻酒店、大八大飯店歇業後，老字號華王大飯店今天公告11月將歇業，高雄市勞工局也已接獲業者陳報10月底將大量解僱書；但高市府反駁高雄經濟變差、觀光客變少。

開業51年的華王大飯店今天對外公告11月將歇業，業者官網公告聲明指出，「受大環境及新飯店競爭影響，各項成本費用不斷提升，地主又從2011年12月起收取高額租金，當前景氣也不明，擬自11月起停止營業。即日起至10月底仍正常提供服務，邀請各界一同回味鹽埕第一間飯店風采。」

華王大飯店許姓櫃台晚間接受媒體訪問表示，公司並未預告員工公司經營狀況，員工也是從公告得知華王要經營到10月底；但在10月底前的訂房及訂餐權益都不受損，公司仍會提供如常的服務及品質；公司明天將由專人出面說明，其它不願多說。

不過，高雄市勞工局表示，業者的大量解僱計畫書已陳報勞工局，經詢問業者得知解僱日期為10月底，相關事由仍以業者對外說明為準。

繼君鴻酒店、大八大飯店歇業後，華王也預告停止營業，高雄市經濟發展局副局長高鎮遠向中央社記者指出，依據財政部統計資料顯示，高雄市1到6月累計盈利事業銷售額為新台幣2.28兆元，比去年同期微幅上揚，總體經濟呈現穩定成長，經發局將持續關注經濟發展態勢，鼓勵傳統企業求新求變，以迎合市場需求。

高雄市觀光局主秘高美蘭表示，數據會說話，「韓流」帶動旅遊熱潮，高雄住宿市場前半年交出亮眼成績單；依據高雄市觀光局統計，今年1至6月住宿高雄人次達458萬8000人次，較去年同期增加80萬人次，大幅成長21%；觀光旅館住房率為64%，較去年同期增加9%；一般旅館住房率54%，也較去年同期增加9%。

高美蘭認為，高雄市總體住宿率成長逾2成，觀光產業也有明顯好轉，但因觀光產業競爭激烈，且華王大飯店未加強設備裝修是吃虧之處，業者打算停業應無關陸客量的多寡。

華王大飯店成立於民國57年，頗受日本客歡迎，如今即將歇業，頗讓許多高雄人驚訝。

高雄市勞工局

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