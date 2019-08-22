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駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市華王飯店驚傳今年11月起停止營業，但老高雄人都知道，在愛河附近的華王飯店四十年多前和對面的福容飯店原地主，有段糾纏多年的恩怨。

坊間傳言四十多年前，鹽埕區只有華王飯店這棟12層大樓，建商洪泮林有意在華王斜對面蓋11層大樓別苗頭，大樓結構已完成並開始預售。傳說當時大統集團有人放話，要買洪泮林的2、3樓做倉庫；洪泮林一聽，如要做倉庫，那他這棟大樓豈不毫無價值可言。

他一氣之下退還所有訂戶訂金，也付出對等金額補償訂戶，把只完成結構體的大樓閒置，就這樣「灰頭土臉」過了十餘年。坊間傳說，洪泮林是故意要讓大樓「灰頭土臉」，讓華王看起來不風光。

洪泮林後來覺得資產閒置太久也不好，20餘年前，把閒置的11層樓建築全部夷平重建大樓，命名為「宜民大樓」。但因銀行貸款未解決，宜民大樓又閒置，十多年前才把這棟大樓脫手，他曾說「賣了才能還債，否則我負債累累。」對大樓的恩怨，他都以「無奈啊！太久，早就忘了」輕輕帶過。

華王飯店一名協理表示，當初的確有此一說；但華王生意未受影響，只是對面景觀「不太好看而已」。

2010年國內營建龍頭麗寶機構旗下的第10家連鎖飯店，高雄福容飯店開幕，和高雄市老字號的華王飯店面對面；兩棟大樓一段傳了30多年的恩怨，從此走入歷史。

高雄福容飯店花了2年宜民大樓改建，原來的結構體補強後改裝，樓高23層，共有250間客房。

高雄華王飯店（右）和高雄福容飯店（左）幾乎相對立。記者謝梅芬／攝影
高雄華王飯店（右）和高雄福容飯店（左）幾乎相對立。記者謝梅芬／攝影
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高雄市華王飯店驚傳今年11月起停止營業，但老高雄人都知道在愛河附近的華王飯店四十...
高雄市華王飯店驚傳今年11月起停止營業，但老高雄人都知道在愛河附近的華王飯店四十年多前和對面的福容飯店原地主有段糾纏多年的恩怨。記者謝梅芬／攝影
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高雄市愛河建築

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