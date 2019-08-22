高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市華王飯店驚傳今年11月起停止營業，但老高雄人都知道，在愛河附近的華王飯店四十年多前和對面的福容飯店原地主，有段糾纏多年的恩怨。

坊間傳言四十多年前，鹽埕區只有華王飯店這棟12層大樓，建商洪泮林有意在華王斜對面蓋11層大樓別苗頭，大樓結構已完成並開始預售。傳說當時大統集團有人放話，要買洪泮林的2、3樓做倉庫；洪泮林一聽，如要做倉庫，那他這棟大樓豈不毫無價值可言。

他一氣之下退還所有訂戶訂金，也付出對等金額補償訂戶，把只完成結構體的大樓閒置，就這樣「灰頭土臉」過了十餘年。坊間傳說，洪泮林是故意要讓大樓「灰頭土臉」，讓華王看起來不風光。

洪泮林後來覺得資產閒置太久也不好，20餘年前，把閒置的11層樓建築全部夷平重建大樓，命名為「宜民大樓」。但因銀行貸款未解決，宜民大樓又閒置，十多年前才把這棟大樓脫手，他曾說「賣了才能還債，否則我負債累累。」對大樓的恩怨，他都以「無奈啊！太久，早就忘了」輕輕帶過。

華王飯店一名協理表示，當初的確有此一說；但華王生意未受影響，只是對面景觀「不太好看而已」。

2010年國內營建龍頭麗寶機構旗下的第10家連鎖飯店，高雄福容飯店開幕，和高雄市老字號的華王飯店面對面；兩棟大樓一段傳了30多年的恩怨，從此走入歷史。