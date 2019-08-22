彰化縣議會南部經建考察 抵高雄為韓國瑜加油打氣

2019-08-22 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜預定9月1日拜會彰化縣行程甫曝光，與韓互動密切的彰化縣議會議長謝典霖昨率議員考察團南下，展開屏東、高雄、台南三天兩夜經建考察行程，今從墾丁抵達高雄，晚間在國賓飯店設宴，韓國瑜在7點多也到場致意，席間高喊「總統好」此起彼落，大合照時更有議員熱情大喊「韓國瑜，凍蒜！」

擬代表彰縣參選立委的全國農會理事長蕭景田表示，國民黨總統大選提名韓國瑜，確定人選就是韓國瑜，沒有換柱2.0的事情，大家不要再懷疑，「要支持國民黨，就要支持韓國瑜！」謝典霖也說，今天來高雄吃飯有一個很重要的目的，就是要給國民黨已提名的總統參選人韓國瑜加油，他開玩笑說，晚宴特別安排國民黨及無黨籍議員一起，民進黨籍議員安排在樓上，「避免尷尬！」

韓國瑜致詞表示，彰化縣靠台中，鄉親出外的很多，到台北、新北市，不是彰化人就是雲林人，相當重情重義，他在馬祖當兵時，最要好的朋友就是彰化人，他家住雲林縣，跟彰化算隔壁親家，非常歡迎彰化縣議會來高雄考察，希望大家在高雄有愉快、紮實的考察。