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釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34聯合報 記者江國豪╱即時報導

全台泰國蝦產量最多非屏東莫屬，餐廳、釣蝦場每10隻泰國蝦就有8隻來自屏東，而4千多戶養殖戶光在潮州鎮就有近1300戶，為將泰國蝦塑造成潮州特色，潮州鎮公所9月1日將舉辦「賽神蝦」大賽，要從養殖場到餐桌，擴大經濟效益。

潮州鎮水產養殖協會創會理事長潘金宙表示，1970年台灣從聯合國的科學家手中，得到了第一批泰國蝦苗，隔年東港水試所完成了本土人工培育，並順利推向民間養殖，至今足以撐起全台的泰國蝦市場。

潮州鎮水產養殖協會總幹事吳清竹說，泰國蝦飼養6個月即可出貨，公蝦平均重量為2兩主要輸往釣蝦場、母蝦則約重1兩多，因肉質較嫩則輸往餐廳。因屏東為泰國蝦主要產地，日前因雨勢不停難以運輸，台北釣蝦場一度面臨無蝦可釣。

原本潮州賽神蝦大賽在24日舉行，但因颱風攪局順延至9月1日，目前共有數十組人馬參賽，已聽聞有養殖業者將派出8兩重泰國蝦參賽。而比賽當日除了驚人巨蝦現身震撼視覺，另外，主辦單位也備有300斤泰國蝦，以鹽水、鹽焗、檸檬、胡椒等四種料理方式，讓在場民眾能夠大飽口福。

潮州鎮公所表示，賽神蝦大賽將潮州運動公園登場，公蝦、母蝦分組競賽，以電子秤計重，如重量相同則比較蝦子長度，比賽時蝦子死亡或肢體形狀不完整不予計分，前3名將有1000至3000元的獎金，現場還有小農市集與流水蝦料裡體驗。

全台泰國蝦產量最多非屏東莫屬，每10隻泰國蝦就有8隻來自屏東，為將泰國蝦塑造成潮...
全台泰國蝦產量最多非屏東莫屬，每10隻泰國蝦就有8隻來自屏東，為將泰國蝦塑造成潮州特色，潮州鎮公所9月1日更將舉辦「賽神蝦」大賽。記者江國豪／攝影
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潮州鎮水產養殖協會理事長吳清竹說，將派出身長16公分約6兩重的公蝦參賽，但已聽聞...
潮州鎮水產養殖協會理事長吳清竹說，將派出身長16公分約6兩重的公蝦參賽，但已聽聞有人將拿8兩的蝦出征，賽事精彩可期。記者江國豪／攝影
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