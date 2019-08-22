蔡英文屏東楓港故鄉 全縣首座低碳家園鍍銀村里

2019-08-22 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋山鄉楓港社區是總統蔡英文故鄉，104年取得低碳永續家園銅級認證後並未停下腳步，持續精進社區減碳工作與人力培訓，社區今年6月提送執行成果升等銀級，於本月16日以260高分(合格分數:200分)正式成為全縣首座鍍銀村里。

屏東縣政府環保局以安居樂業幸福屏東為意念，配合環保署積極推動低碳永續家園，輔導社區打造兼具地方特色，並符合低碳永續宗旨項目；全縣有296個單位參與低碳永續家園認證，其中恆春鎮、九如鄉、里港鄉、萬巒鄉、枋寮鄉、林邊鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉與春日鄉等10鄉鎮及44處村里取得銅級認證。

枋山鄉楓港社區在低碳永續家園認證機制中「生態綠化」、「綠能節電」、「綠色運輸」、「資源循環」、「低碳生活」及「永續經營」等6大面向運作機能，長久以來皆有獨特作為，環保局也協助輔導楓港社區參與低碳永續家園銀級認證作業，8月16日完成現場勘查，枋山鄉洪啟能鄉長、楓港村長林榮吉及理事長張月桃理事長均參與。

楓港社區發展協會執行長黃隆獻說，包含將廢棄舊軍營改建為「伯勞鳥生態展示館」，於周邊建置蓮花生態池、利用太陽能光電系統設置照明與電動車充電站，並在社區健走步道兩側以回收水泥試體及連鎖磚作為公園、圍籬的素材、廢棄建材搭建社區農園棚架，同時利用回收電線杆搭起象徵永續精神的風車等，不僅妥善利用社區閒置空間，也建置多項節能減碳設施，將永續家園之精神延伸至當地居民生活中。