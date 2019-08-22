不只墾丁有合法垂釣區 屏東6處二類漁港明年跟進

2019-08-22 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣在墾丁國家公園管理處於106年2月起率先開放10處合法垂釣區後，在釣友爭取漁港開放部分，中央主管的東港鎮鹽埔漁港將於本月底開放，縣府也選定塭豐、枋寮、楓港、海口、旭海及中山6處二級漁港評估規畫，預定明年上半年開放部分區域合法垂釣，創造不影響漁民作業又能享受垂釣樂趣的雙贏局面。

墾管處為兼顧民眾休閒育樂，前年2月在一般管制區海域開放10處垂釣點，包括後灣1、後灣2、紅柴坑、白沙、下潭仔、青蛙石、船帆石、沙灘右側港口、溪口佳樂水、佳樂水等釣點，只能用釣竿，每年3月至5月還有颱風警報日不能釣，開放垂釣的魚種包括臭肚魚、午仔魚、白毛、鬼頭刀、海鱺等45種魚類，大小也有規範，未來計畫增加鵝鑾鼻釣點。

在釣友爭取漁港開放合法垂釣區部分，中央主管的第一類漁港東港鎮鹽埔漁港將於本月底開放，屏東縣政府在與各當地漁會、漁民代表及釣客團體討論後，已由21處二類漁港中選出塭豐、枋寮、楓港、海口、旭海及中山等6處漁港為合適開放垂釣區域。

屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長鄭永裕說，規畫合法垂釣區除考量漁船航道及動線等因素以免影響漁民作業外，還要改善相關硬體設施，如防波提維護作業、救生圈和告示牌等相關設施設置，以確保民眾安全；目前各港口合法垂釣區域大致劃定完成，但相關後續作業尚未完成，注意事項、規定及合法垂釣區域圖，將於作業完善後再公布。