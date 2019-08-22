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今年首例！金門又見水獺路殺 縣府採樣釐清死因

2019-08-22 17:33聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣政府今天表示，金沙鎮高陽路昨晚發現一隻歐亞水獺死亡，經轉送金門縣野生動物救援暨保育協會檢傷結果，這隻雌性成年水獺，疑因被車撞死，導致頭骨粉碎性骨折，由於雌性路殺死亡的機率較低，縣府已請東海大學的研究團隊進行案發地點環境勘查，並採樣做資料庫比對工作，以釐清水獺可能的死亡原因。

建設處代理處長文水成表示，這是今年金門第一起的水獺路殺通報案件，昨晚8點43分接獲金門高中退休教師莊西進通報，在高陽路上往高坑叉路口發現一隻死亡水獺，經縣府農林科人員抵達現場後隨即將屍體交由協會獸醫師進行檢傷作業，檢查確認死亡個體是隻雌性的成年水獺，從屍僵程度推估死亡時間約3個小時。

這隻死亡的歐亞水獺，全身長91.6公分，體重3.9公斤，頭骨粉碎性骨折，第10、12、13胸椎骨折，從種種跡象研判確認為遭車輛撞擊死亡。

文水成說明，經歷年委託調查研究統計結果，金門歐亞水獺路殺通報案件，多數為雄性個體，由於歐亞水獺領域性強，除繁殖期與親子獺外，多數為單一個體生活，歐亞水獺常因繁殖與領域競爭、流浪狗追逐及棲地擾動等因素，跑至道路而造成路殺案件發生，近年透過紅外線相機紀錄，在水獺出沒熱區移除流浪犬隻，水獺路殺個案已明顯降低。

但雌性水獺多數在固定區域出沒，就週邊環境條件分析，即有可能為斗門溪上游或太武山週邊農塘出沒的個體，為調查是否有其他的棲地擾動或其他的問題，後續將透過DNA分析等方式，調查牠曾經出現過的區域或歷史紀錄。

農林科長鐘立偉表示，目前縣府在水獺常出沒的30%水域，裝有多台的自動照相機，107至108年間拍到30隻以上的新生水獺個體，只要水域水量與食物穩定，不要有長期擾動的行為，歐亞水獺穩定繁衍的機率就很高，由於新生水獺近期已開始陸續離巢，在建立個別領域的過程中，會因為環境資源的競爭有打架或競逐行為，進而增加路邊竄出而發生路殺的機率。

為降低歐亞水獺路殺的發生機率，在農委會林務局國土綠網計畫的補助下，縣府已在金沙鎮部份水獺路殺高風險路段設置防止動物穿越的防護網，也在水庫週邊設有光學警示的反光板，經自動相機的影像紀錄，有發揮引導歐亞水獺移動路徑及警示效果，盼能減少路殺。

金門縣政府目前在水獺常出沒的30%水域，裝有多台的自動照相機，都有拍攝到水獺可愛...
金門縣政府目前在水獺常出沒的30%水域，裝有多台的自動照相機，都有拍攝到水獺可愛的身影。圖／縣府提供
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金沙鎮高陽路昨晚發現1隻歐亞水獺死亡，疑似是路殺，經轉送金門縣野生動物救援暨保育...
金沙鎮高陽路昨晚發現1隻歐亞水獺死亡，疑似是路殺，經轉送金門縣野生動物救援暨保育協會檢傷。圖／縣府提供
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