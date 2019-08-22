澎湖培育圓眼燕魚 營造美麗海洋花園

2019-08-22 14:29 中央社 澎湖縣22日電



澎湖縣政府推動海洋復育，除了積極栽植珊瑚礁外，水產種苗繁殖場今年陸續培育了近10萬尾的「圓眼燕魚」，近期內將野放在鎖港杭灣等珊瑚礁群區，營造一座美麗的海洋花園。

澎湖農漁局長陳晶卉表示，縣長賴峰偉建構澎湖美麗的花園城市，林務單位除加強造林植樹外，海底也一樣，將營造成一處美麗的海洋花園。澎湖水產種苗繁殖場近年來在馬公鎖港杭灣海域進行人工植栽珊瑚礁，已初見成果，除了持續的栽植外，也將充實杭灣區的海洋生態。

陳晶卉表示，水產種苗繁殖中心今年孵化培育近10萬尾的「圓眼燕魚」，第一批的5萬尾燕魚苗，體型已長1至3公分，先行野放在馬公烏崁漁業保育區內，另一批再孵化的5萬尾，目前在飼養池內。由於第二批體型現在只有一丁點大，將擇期野放至鎖港杭灣珊瑚礁群區內的海域，讓杭灣海底的珊瑚礁群有各種熱帶魚、燕魚群等棲息洄游，更加美麗。

陳晶卉指出，燕魚有「圓眼燕魚」與「尖翅燕魚」2種，種苗中心培育的屬於「圓眼燕魚」，澎湖人也有「店窗」、「鍋蓋」、「風吹鈴」等稱呼，體長最大可達45至70公分，可做觀賞魚，食用肉質鮮美。由於體型側扁，洄游體態優美，常棲息於珊瑚礁區或近海沿岸，加上親人，是潛水客最愛的珊瑚礁魚種之一，在海底與魚共舞。