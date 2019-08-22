醫院長照站首度進駐豪宅 高市「全齡巷弄長照站」開張

2019-08-22 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市立大同醫院首創醫療、建築跨界合作，在高雄市鳳山區鎮北里打造第一座位於新大樓內的「全齡巷弄長照站」，不但有護理師進駐，提供長輩健康諮詢，更天天舉辦講座、健康促進活動及手做課程，走出家門幾步路就能參加活動，落實「醫、養合一」目標；因應社區有不少年輕父母，長照站也規畫新手爸媽及親子相關課程，全齡化照顧社區民眾需求。

「全齡巷弄長照站」今揭牌啟用，大同醫院院長陳彥旭表示，院方調查，鳳山區鎮北、武松、忠誠三里65歲以上長者約5.78%，華友聯集團在新建案中無償提供醫院場地，設置C級巷弄長照據點，轉型為「高齡樂活宅」，以照顧在地高齡長輩；這是繼醫院與大同國小合作，在閒置教室設置「福樂學堂」日照中心後，又一項落實「在地老化」的長照新創舉。

華友聯董事長陸紹庭也說，近年來社會人口結構改變，該公司推動青年住宅時，發現年輕族群購屋，除了要求公共設施適合幼兒活動，也會考量高齡長輩的照顧需求；老人家往往因新大樓規畫的友善設施不足，不願搬離已不適合居住的老舊透天厝，希望透過與醫院合作進駐，讓高齡者更願遷入。目前該公司也在左營推出高齡住宅，依高齡者需求規畫無障礙空間。