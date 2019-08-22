紀念八二三砲戰 金門發起「無燈日」

2019-08-22 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



明天就是一年一度的八二三，為了紀念八二三砲戰，縣議員董森堡在網路上發起「走過黑暗，重見光明｜捌貳參金門無燈日」構想，希望透過全島「無燈日」，讓大家一起省思戰爭的無情，董森堡說，歡迎民眾踴躍參與，配合在823當晚的8點23分，關下家中的照明設備十分鐘，並拍下關燈後的照片，上傳至facebook 即可參加抽獎。

早年在戰地政務時期，金門全島全面實施宵禁與燈火管制，閩南古厝客廳裡罩著黑紗的日光燈，昏昏暗暗地搖曳在噤聲的黑夜之中，仿彿是老一輩難以忘懷的童年記憶？

董森堡表示，會想辦「金門無燈日」主要是金門戰地早年電力短缺，藉活動讓民眾體會當年的戰地歲月，以及先民生活不便之苦。金門曾經接受近四十多年的戰地政務，當時金門實施諸如宵禁、燈火管制、軍法審判等軍事措施；董森堡指出，這是小成本、高效益的活動，比現行官方所辦活動，幾乎找不到任何讓民眾有參與感、認同感的還強太多；試想無燈日的舉行，全島一片漆黑，其視覺效果及與歷史連結性必定讓全島居民難以忘懷，今年希望能邀請更多單位與民眾一同來參與，讓這樣的活動可以延續下去。