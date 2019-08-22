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高雄啟動大樹九曲堂空間改造 舊宿舍鐵道巷2年內變身

2019-08-22 11:51聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄都發局落實發展城鄉特色，今天宣布已選定大樹區「九曲堂」車站北側的舊宿舍鐵道巷，將結合專業團隊，進行環境空間改造，打造「地方創生基地」，為當地帶來新的發展契機。

都發局表示，目前已發展出「岡山穀友-仁壽醫院」、「燕巢橫山營區」、「旗山百年糖廠」、「美濃永安街啖糕堂」、「六龜之心」等城鄉特色改造計畫，近期將與老屋重生團隊「范特喜微創文化公司」合作，提出大樹九曲堂「舊鐵道宿舍區」活化再生計畫，預計花2年時間，將舊宿舍區變身為「地方創生基地」，發展地方產業、促進人口回流、青年返鄉的機會。

都發局局長林裕益說，民國51年興建的九曲堂車站舊宿舍區，過去曾是鐵道班工宿舍，至今已歷經近一甲子，建物外觀與街巷紋理，仍隱約能看到以往的歷史生活軌跡，充滿古意幽情。

鐵道巷弄周邊現有「鐵道綠園」、「一勾堂咖啡烘培坊」、「泰芳鳳梨罐詰工場」、「舊鐵橋天空步道」、「高屏溪自行車道」等多處休憩景點。

都發局綜合企劃科長鍾坤利透露，委託專業團隊計畫在地蹲點2年，透過一系列的空間改造、盤點活化地方資源，號召地方社區協會、志工等團體協力造屋，打創「遇書房」、「鐵馬棧」、「享空間」3處再生據點，預計於今年12月至明年5月間陸續完成。之後，也將媒合至少4組個人或團隊進駐營運。

鍾坤利說明，「遇書房」，是透過募書、以書易書或以物易書，以及二手家具蒐羅，與社區、志工協力改造舊宿舍，作為日後活動交流空間，也能結合青年大學生進駐，幫助當地學童課輔。

「鐵馬棧」是將收集到的二手單車、舊物品及零件等，邀鐵馬修繕師傅改造、傳授維修技術，計畫與大樹舊鐵橋協會、地方文史協會等合作，找回高屏溪流域特有的「鐵道、鐵馬、鐵橋」三鐵輕旅路線，提供民眾親臨高屏溪流域之美。

「享空間」是與地方協力清整環境後，徵求二手傢俱及器具，將舊宿舍改造為社區服務據點，與在地食材合作，宣導食育安全及健康飲食作法，支持小農有機生產及大樹型農品牌。

另外，鳳梨是大樹區最具代表的農產品，都發局預告，8月24日本周末假日上午，將在九曲堂台灣鳳梨工場B棟，舉辦「台農鳳纖紙手抄紙藝術共創」活動，現場有藝術工作者引領民眾參與，學習創作在地特色的藝術飾品。

高雄都發局今天宣布選定大樹區「九曲堂」車站北側的舊宿舍鐵道巷，將結合專業團隊，進...
高雄都發局今天宣布選定大樹區「九曲堂」車站北側的舊宿舍鐵道巷，將結合專業團隊，進行環境空間改造，打造「地方創生基地」，為當地帶來新的發展契機。記者謝梅芬／翻攝
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高雄都發局落實發展城鄉特色，今天宣布已選定大樹區「九曲堂」車站北側的舊宿舍鐵道巷...
高雄都發局落實發展城鄉特色，今天宣布已選定大樹區「九曲堂」車站北側的舊宿舍鐵道巷，將結合專業團隊，進行環境空間改造，打造「地方創生基地」，為當地帶來新的發展契機。記者謝梅芬／攝影
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九曲堂車站舊宿舍區，過去曾是鐵道班工宿舍。圖／高雄市都發局提供
九曲堂車站舊宿舍區，過去曾是鐵道班工宿舍。圖／高雄市都發局提供
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宿舍鐵道鳳梨

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