不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣牡丹鄉東源部落的水上草原體驗區，傳說是排灣族祖先放逐惡靈的禁忌之地，外來遊客擅闖被部落人視為侵擾禁忌地，牡丹鄉公所畫為管制區惹議。事實上不止水上草原，恆春半島上十多處排灣族石板屋遺址，也有部分遊客喜愛探秘。但排灣耆老古英勇說，石板屋也是祖靈地，私闖會侵擾祖靈，是族人大忌。

屏南地區石板屋遺址群，集中在牡丹鄉和滿州鄉山區，考古學家考證，部分石板屋有500至600年歷史，是否和菲律賓群島的小黑人或傳說中的矮黑人有關，學界仍無定輪，謎樣身世讓學者好奇。

距今百餘年的石板屋研判是排灣族祖先所建； 目前除牡丹鄉石門村一處石板屋遺址有整修開放參觀，其餘都淹沒在荒煙蔓草中。

古英勇說，在族人的心目中，石板屋遺址是祖靈聖地，帶遊客導覽解說進入時，懷著感恩和敬畏的心，感念先祖在這塊土地胼手胝足開墾、與大自然和諧共存的生命智慧，不可喧嘩吵鬧驚擾祖靈，會以小米酒、香菸和檳榔等祭拜，告知來意，請祖靈允許進入。

牡丹鄉四林村排灣族耆老曾德榮說，四林格舊部落有個大面積的石板屋遺址，留下數量頗多的石板，家屋的前庭、主室、地基和格局仍可辨識，族人進入要由巫師帶領祭祀，並在基地周邊大樹綁上象徵人靈交界的紅布，避免誤闖。