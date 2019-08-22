親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

偷拍無罪 監控合法…為何他們可以安全下莊？

地球之肺燃燒中！亞馬遜森林的破紀錄大火

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣牡丹鄉東源部落的水上草原體驗區，傳說是排灣族祖先放逐惡靈的禁忌之地，外來遊客擅闖被部落人視為侵擾禁忌地，牡丹鄉公所畫為管制區惹議。事實上不止水上草原，恆春半島上十多處排灣族石板屋遺址，也有部分遊客喜愛探秘。但排灣耆老古英勇說，石板屋也是祖靈地，私闖會侵擾祖靈，是族人大忌。

屏南地區石板屋遺址群，集中在牡丹鄉和滿州鄉山區，考古學家考證，部分石板屋有500至600年歷史，是否和菲律賓群島的小黑人或傳說中的矮黑人有關，學界仍無定輪，謎樣身世讓學者好奇。

距今百餘年的石板屋研判是排灣族祖先所建； 目前除牡丹鄉石門村一處石板屋遺址有整修開放參觀，其餘都淹沒在荒煙蔓草中。

古英勇說，在族人的心目中，石板屋遺址是祖靈聖地，帶遊客導覽解說進入時，懷著感恩和敬畏的心，感念先祖在這塊土地胼手胝足開墾、與大自然和諧共存的生命智慧，不可喧嘩吵鬧驚擾祖靈，會以小米酒、香菸和檳榔等祭拜，告知來意，請祖靈允許進入。

牡丹鄉四林村排灣族耆老曾德榮說，四林格舊部落有個大面積的石板屋遺址，留下數量頗多的石板，家屋的前庭、主室、地基和格局仍可辨識，族人進入要由巫師帶領祭祀，並在基地周邊大樹綁上象徵人靈交界的紅布，避免誤闖。

但近年還是發現有遊客私闖探訪石板屋遺址，甚至有學者帶學生來戶外教學。曾德榮呼籲，遊客自行進入石板屋，不尊重部落文化，也可能侵擾祖靈，請大家互相尊重。

屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，當地排灣族人認...
屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，當地排灣族人認為會侵擾祖靈，是族人大忌，盼能互相尊重。圖／報系資料照片
分享
屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，當地排灣族人認...
屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，當地排灣族人認為會侵擾祖靈，是族人大忌，盼能互相尊重。記者潘欣中／翻攝
分享
屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，當地排灣族人認...
屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，當地排灣族人認為會侵擾祖靈，是族人大忌，盼能互相尊重。圖／報系資料照片
分享

遺址排灣族屏東縣

相關新聞

金門準大學生愁費用 企業慨贈20萬

2019-08-21 23:56

感念恩人 「花枝伯」商標藏洋蔥

2019-08-21 23:35

獎助金尚缺百萬元／北高雄家扶 盼你「一幣之力」

2019-08-21 23:33

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

水上草原商機部落獨享？ 牡丹鄉公所：私地也是禁忌地

2019-08-21 17:15

馬祖不只藍眼淚 還能目睹僅存百隻「神話之鳥」

2019-08-21 17:11

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

農委會公告豪雨救助辦法 陳吉仲：從寬認定

2019-08-21 13:02

熱門文章

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49

王世堅成2020遺珠之憾？ 柯文哲酸：不選，全台都失望

2019-08-21 11:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top