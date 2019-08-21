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台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

基隆市長林右昌年輕帥照引起舊照大跟風，繼台中市第二選區台灣基進立委參選人陳柏惟PO照，寫上「右昌我也是略懂」、「在左營」，引發網友留言糾正，陳柏惟回應「我故意的」；第二選區國民黨立委顏寬恒今天也PO舊照，表明「當年火紅的綜藝節目『「連環泡』我可是當過來賓呢」、「#我記得有被瓜哥巴頭」，網友KUSO「你這樣瓜哥會開始失眠……」，顏寬恒回應「瓜哥是長輩，被長輩巴一下也是應該的。」

陳柏惟日前在臉書上PO出頭髮中分的舊照，還PO文「右昌我也是略懂」，下一行則是「在左營」，很多網友網友留言糾正「右昌在楠梓啦！」、「地理還是交給專業的來比較好」等。對此，陳柏惟留言回應「我故意的」。網友對陳柏惟的舊照多所討論，有的網友想起「全民大中分時代」，也有的認為像台語歌手林強，「這種郭富城中分好久沒見了」、灌籃高山裡的三井，還有網友一看就覺得像「清德頭」。

立委顏寬恒今天也在臉書PO舊照，PO文「舊照跟風Po一波」，文中提及「當年火紅的綜藝節目『「連環泡』我可是當過來賓呢」，還有「#我記得有被瓜哥巴頭」。網友則一面倒稱讚顏寬恒當年「可愛」、「聰明伶俐」、「古錐小童星」、「沒有往演藝圈發展太可惜」，也有網友KUSO「你這樣瓜哥會開始失眠……」，對此，顏寬恒回應：「瓜哥是長輩，被長輩巴一下也是應該的」。

第二選區國民黨立委顏寬恒今天也PO舊照，表明「當年火紅的綜藝節目『「連環炮』我可...
第二選區國民黨立委顏寬恒今天也PO舊照，表明「當年火紅的綜藝節目『「連環炮』我可是當過來賓呢！」圖／翻攝自「顏寬恒」臉書
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台中市第二選區台灣基進立委參選人陳柏惟在臉書上PO出頭髮中分照片。圖／翻攝自「陳...
台中市第二選區台灣基進立委參選人陳柏惟在臉書上PO出頭髮中分照片。圖／翻攝自「陳柏惟」臉書
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陳柏惟顏寬恒

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