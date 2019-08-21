台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



基隆市長林右昌年輕帥照引起舊照大跟風，繼台中市第二選區台灣基進立委參選人陳柏惟PO照，寫上「右昌我也是略懂」、「在左營」，引發網友留言糾正，陳柏惟回應「我故意的」；第二選區國民黨立委顏寬恒今天也PO舊照，表明「當年火紅的綜藝節目『「連環泡』我可是當過來賓呢」、「#我記得有被瓜哥巴頭」，網友KUSO「你這樣瓜哥會開始失眠……」，顏寬恒回應「瓜哥是長輩，被長輩巴一下也是應該的。」

陳柏惟日前在臉書上PO出頭髮中分的舊照，還PO文「右昌我也是略懂」，下一行則是「在左營」，很多網友網友留言糾正「右昌在楠梓啦！」、「地理還是交給專業的來比較好」等。對此，陳柏惟留言回應「我故意的」。網友對陳柏惟的舊照多所討論，有的網友想起「全民大中分時代」，也有的認為像台語歌手林強，「這種郭富城中分好久沒見了」、灌籃高山裡的三井，還有網友一看就覺得像「清德頭」。