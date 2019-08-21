屏東團隊參加機器人國際賽 奪5金2銀1銅

2019-08-21 19:51 中央社 屏東縣21日電



進駐屏東縣政府青創基地－「職人町」的HELLO MAKER團隊，帶領由縣內國中生所組成的隊伍，參加「2019亞洲智慧型機器人大賽－粵港澳大灣區國際邀請賽」，奪得5金2銀1銅。

「2019亞洲智慧型機器人大賽－粵港澳大灣區國際邀請賽」於11日至13日在澳門舉行，今年也是亞洲機器人大賽舉辦30週年，除兩岸四地的隊伍，還有其他國家機器人好手參與競賽。

HELLO MAKER團隊這次共籌組6支國中生隊伍參賽，在常規賽與超級賽一共獲得5項冠軍、2項亞軍及1項季軍，賽程中「自走車飆創意軌道」與「飛車衝鋒大賽」等，不論是完成秒數或重量比序，透過選手們團結一心的努力，屢摘高分，獲得冠軍的殊榮。

HELLO MAKER團隊負責人周佳弘今天向中央社記者表示，參加競賽的隊伍有12名學生，從國中一年級到三年級都有，這些孩子平時都是在HELLO MAKER團隊陪伴下，學習機器人程式語言。

周佳弘說，平常的訓練就以引導與討論為主，學生是團隊的核心，老師們的工作主要在方向引導與信心建立，從競賽初期的規劃製作，到中期的測試調整，最終在賽場上的微修改，都由團隊帶著孩子在壓力下努力突破。

周佳弘表示，這次賽事除帶給參加者殊榮，還透過賽事的參與經驗，相信能將課程與競賽所習得的技能，帶回校內與生活中應用。

周佳弘本身是屏東人，在台北經營HELLO MAKER機器人教育團隊，4年前開始在屏東教學，半年前與妻子進駐「職人町」創業，開設機器人、積木互動設計公司，藉由吸睛的各式樂高玩具，帶領小朋友進入程式語言的世界，深受學生和家長喜愛。

周佳弘指出，屏東縣政府「職人町」提供低租金，減輕許多創業的壓力。