親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

屏東團隊參加機器人國際賽 奪5金2銀1銅

2019-08-21 19:51中央社 屏東縣21日電

進駐屏東縣政府青創基地－「職人町」的HELLO MAKER團隊，帶領由縣內國中生所組成的隊伍，參加「2019亞洲智慧型機器人大賽－粵港澳大灣區國際邀請賽」，奪得5金2銀1銅。

「2019亞洲智慧型機器人大賽－粵港澳大灣區國際邀請賽」於11日至13日在澳門舉行，今年也是亞洲機器人大賽舉辦30週年，除兩岸四地的隊伍，還有其他國家機器人好手參與競賽。

HELLO MAKER團隊這次共籌組6支國中生隊伍參賽，在常規賽與超級賽一共獲得5項冠軍、2項亞軍及1項季軍，賽程中「自走車飆創意軌道」與「飛車衝鋒大賽」等，不論是完成秒數或重量比序，透過選手們團結一心的努力，屢摘高分，獲得冠軍的殊榮。

HELLO MAKER團隊負責人周佳弘今天向中央社記者表示，參加競賽的隊伍有12名學生，從國中一年級到三年級都有，這些孩子平時都是在HELLO MAKER團隊陪伴下，學習機器人程式語言。

周佳弘說，平常的訓練就以引導與討論為主，學生是團隊的核心，老師們的工作主要在方向引導與信心建立，從競賽初期的規劃製作，到中期的測試調整，最終在賽場上的微修改，都由團隊帶著孩子在壓力下努力突破。

周佳弘表示，這次賽事除帶給參加者殊榮，還透過賽事的參與經驗，相信能將課程與競賽所習得的技能，帶回校內與生活中應用。

周佳弘本身是屏東人，在台北經營HELLO MAKER機器人教育團隊，4年前開始在屏東教學，半年前與妻子進駐「職人町」創業，開設機器人、積木互動設計公司，藉由吸睛的各式樂高玩具，帶領小朋友進入程式語言的世界，深受學生和家長喜愛。

周佳弘指出，屏東縣政府「職人町」提供低租金，減輕許多創業的壓力。

國中生屏東

相關新聞

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

水上草原商機部落獨享？ 牡丹鄉公所：私地也是禁忌地

2019-08-21 17:15

馬祖不只藍眼淚 還能目睹僅存百隻「神話之鳥」

2019-08-21 17:11

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

農委會公告豪雨救助辦法 陳吉仲：從寬認定

2019-08-21 13:02

家扶學童上大學費用短缺 金門各界捐款助

2019-08-21 11:57

肺癌與空汙有關？屏縣：6成來自縣外 籲各縣市聯合防制

2019-08-21 11:24

南部空汙是肺癌主因？ 高市衛生局：透過各管道推動防治

2019-08-21 10:58

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

擅闖溪仔口海岸 11月開罰3千

2019-08-20 23:13

交通黑暗期將臨 高雄火車站商圈剉咧等

2019-08-20 23:02

高雄鐵路地下化 商圈生意下滑

2019-08-20 22:59

高雄市電動公車比率 全國最高

2019-08-20 22:54

校園飄散牛肉麵香？ 原來是金門縣府辦酒糟牛肉麵發表會

2019-08-20 19:07

哈瑪星台灣鐵道館全新實境VR 重現嘉義百年林鐵記憶

2019-08-20 18:13

部落長者健康促進據點布建 屏東只差三地門德文村了

2019-08-20 18:12

旗山家扶祖孫共進愛的午餐 提早歡度祖父母節

2019-08-20 15:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

2019-08-20 18:22

撿到寶！金門清潔隊清理垃圾 意外發現200多年古契約

2019-08-20 17:17
看更多

熱門文章

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

王世堅成2020遺珠之憾？ 柯文哲酸：不選，全台都失望

2019-08-21 11:56

秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

想不到的新興產業 釋迦花雄蕊也能賣錢商機年逾千萬

2019-08-21 07:43

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

瀑布滑草場釀意外 侯友宜：同仁面對解決是好事

2019-08-21 10:58

許淑華盼和民眾黨合作 柯文哲連講三次：新潮流了不起

2019-08-21 11:53

桃園八德永豐南路破大洞交管中 疑護岸淘空惹禍

2019-08-21 09:24

北市午後強降雨 捷運中山站施工滲水漏不停

2019-08-21 16:14

大雨狂炸雙北 捷運中山站月台積水狀況已排除

2019-08-21 17:28

這「蟲」太會吃 雲林縣擬擴大推廣飼養

2019-08-21 16:17

新北捷運環狀線年底通車 2022年完成「一環二線」

2019-08-21 14:09

柯文哲酸「不選，最大遺憾」 王世堅嗆：柯黑是我的榮耀

2019-08-21 14:47

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

神轎大師的一塊舊匾 重牽桃園北港40年前情誼

2019-08-21 07:44

日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51

迪化街的權貴子弟？鄭運鵬：請阿公及父親包涵保佑

2019-08-21 10:59

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

中秋節前傳喜訊 通霄鎮社福金今年加碼至500元

2019-08-21 15:48

通樂！這條幹道挖補6年被罵爆 終於要完工鋪平了

2019-08-21 15:41

106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53

颱風「白鹿」將形成 侯友宜：當做會侵台先準備

2019-08-21 11:28

北市屢傳酒店違規營業 柯P嗆聲：地址來、我去消費一下

2019-08-21 18:09

豪雨颱風接連來攪局 台南麻豆文旦加緊動員採收

2019-08-21 16:04

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

立委艱困選區徵召 高嘉瑜：能集結第三勢力

2019-08-21 14:05

提前慶中秋 盧秀燕攜炸雞可樂至成功嶺慰勞役男

2019-08-21 15:22

捷安特台南新營店 招牌將拆除

2019-08-20 23:44

去溪頭替代路有譜 靖山農​路​拓寬趕年底開工

2019-08-21 00:06

影／嘉義民雄紙紮大士爺會點頭回應 原因在這裡

2019-08-21 15:58

蕭美琴參選 藍營黃啟嘉：好的對手是對我的尊重

2019-08-21 14:09

海砂屋公寓 地板塌落變「樓中樓」

2019-08-20 23:32

台中自行車道體檢 3地將設驛站

2019-08-20 23:57

新北市首次喊出完工目標期 2030年串起三環六線

2019-08-21 12:48

全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49

農委會公告台南0812農損現金救助 21至30日受理申請

2019-08-20 23:22

頭城休閒農場推循環農業示範 讓蜜蜂住高級旅館

2019-08-21 07:48

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top