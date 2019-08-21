親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜車子被裝追蹤器？ 王淺秋：是有疑慮

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18聯合報 記者王昭月╱即時報導

從菜市場擺攤賣花枝丸起家的宏裕行，老闆林錫宏、陳雙香夫婦胼手胝足奮鬥25年，如今創立國內第一家花枝丸觀光工廠，產品也打入國際市場。為感念當年澎湖一位長輩王耀通無私資助他們創業，在食品界闖出一片天，夫婦倆更把王化身為Q版「花枝伯」做為企業Logo，永遠記住這份知遇之恩。

受高雄市海洋局輔導創設的「宏裕行花枝丸館」坐落高雄前鎮區新生路上，占地逾千坪，1樓觀光門市陳列來自澎湖的新鮮漁獲、冷凍食品及各式伴手禮，美食餐廳販售澎湖小卷麵線、海鮮干貝醬麵線等美味，3樓是生產線兼產業知識區、親子DIY教室，並有多媒體VR互動遊戲區，一隻6米長的巨型花枝裝置藝術則懸空迎賓。

宏裕行花枝丸館預計9月4日正式開幕，到此一遊，可體驗從一隻花枝到變成美味花枝丸的歷程，不少學校已預約體驗，除對生產製程好奇，對宏裕行如何從菜市場攤販到創業成功，更是興趣盎然。

宏裕行創辦人林錫宏來自澎湖，原是廚師，為多掙些錢，凌晨兼差做花枝丸，但有感於澎湖花枝丸業者眾多，無競爭空間，於是轉赴台灣找機會，先在市場租攤，初期沒什麼客戶，後來積極研發改良，生意慢慢起色，接著移至高雄國泰市場擺攤，從此發跡。

「我們的花枝丸不加任何調味料，堅持原味」陳雙香說，他們做生意的理念是秉持「真心」，初期創業不知道那麼燒錢，房子抵押借貸都還不夠，後來澎湖一位長輩王耀通肯定他先生勤奮，把準備蓋房子的錢借給他們周轉，才度過難關，這等恩情他們夫妻永誌不忘。

宏裕行後來開發出花枝蝦排、墨魚香腸等招牌產品打響名號，20多年來從未請過業務人員，生意全憑口碑相傳，連美國、大陸都慕名下單，國內知名餐廳、火鍋店也都進貨。

陳雙香說，他們夫妻勤奮工作，過年曾7天未闔眼，最高1天生產500斤花枝丸，生意好到市面出現仿冒品，急得他們趕快註冊商標，之後挺過食安風暴，兩度擴廠，才有現在的規模。過程中他們也曾為拓展銷路，被人冷言酸語重挫，不過這也激發他們創業的鬥志。

林錫宏（右一）、陳雙香（左一）夫妻奮鬥廿多年，從市場攤販到創設觀光工廠，三名兒女...
林錫宏（右一）、陳雙香（左一）夫妻奮鬥廿多年，從市場攤販到創設觀光工廠，三名兒女也都投入公司協助。記者王昭月／攝影
分享
宏裕行感念當時協助創業的「花枝伯」王耀通，以他的Q板肖像做成企業LOGO。記者王...
宏裕行感念當時協助創業的「花枝伯」王耀通，以他的Q板肖像做成企業LOGO。記者王昭月／攝影
分享
林錫宏（右一）、陳雙香（左一）夫妻在「花枝伯」協助下奮鬥20多年，從市場攤販到創...
林錫宏（右一）、陳雙香（左一）夫妻在「花枝伯」協助下奮鬥20多年，從市場攤販到創設觀光工廠，三名兒女也都投入公司協助。記者王昭月／攝影
分享
宏裕行花枝丸館內，有一隻長達6公尺的花枝裝置藝術。記者王昭月／攝影
宏裕行花枝丸館內，有一隻長達6公尺的花枝裝置藝術。記者王昭月／攝影
分享
宏裕行生產的花枝丸，花枝蝦排闖出口碑，闖出國際市場。記者王昭月／攝影
宏裕行生產的花枝丸，花枝蝦排闖出口碑，闖出國際市場。記者王昭月／攝影
分享
宏裕行花枝丸館觀光工廠，一樓是門市兼餐廳。記者王昭月／攝影
宏裕行花枝丸館觀光工廠，一樓是門市兼餐廳。記者王昭月／攝影
分享
國內第一家以花枝丸為主題的觀光工廠─宏裕行花枝丸館。記者王昭月／攝影
國內第一家以花枝丸為主題的觀光工廠─宏裕行花枝丸館。記者王昭月／攝影
分享

澎湖創業夫妻

相關新聞

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

水上草原商機部落獨享？ 牡丹鄉公所：私地也是禁忌地

2019-08-21 17:15

馬祖不只藍眼淚 還能目睹僅存百隻「神話之鳥」

2019-08-21 17:11

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

農委會公告豪雨救助辦法 陳吉仲：從寬認定

2019-08-21 13:02

家扶學童上大學費用短缺 金門各界捐款助

2019-08-21 11:57

肺癌與空汙有關？屏縣：6成來自縣外 籲各縣市聯合防制

2019-08-21 11:24

南部空汙是肺癌主因？ 高市衛生局：透過各管道推動防治

2019-08-21 10:58

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

擅闖溪仔口海岸 11月開罰3千

2019-08-20 23:13

交通黑暗期將臨 高雄火車站商圈剉咧等

2019-08-20 23:02

高雄鐵路地下化 商圈生意下滑

2019-08-20 22:59

高雄市電動公車比率 全國最高

2019-08-20 22:54

校園飄散牛肉麵香？ 原來是金門縣府辦酒糟牛肉麵發表會

2019-08-20 19:07

哈瑪星台灣鐵道館全新實境VR 重現嘉義百年林鐵記憶

2019-08-20 18:13

部落長者健康促進據點布建 屏東只差三地門德文村了

2019-08-20 18:12

旗山家扶祖孫共進愛的午餐 提早歡度祖父母節

2019-08-20 15:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

2019-08-20 18:22

撿到寶！金門清潔隊清理垃圾 意外發現200多年古契約

2019-08-20 17:17
看更多

熱門文章

王世堅成2020遺珠之憾？ 柯文哲酸：不選，全台都失望

2019-08-21 11:56

秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

想不到的新興產業 釋迦花雄蕊也能賣錢商機年逾千萬

2019-08-21 07:43

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

瀑布滑草場釀意外 侯友宜：同仁面對解決是好事

2019-08-21 10:58

許淑華盼和民眾黨合作 柯文哲連講三次：新潮流了不起

2019-08-21 11:53

桃園八德永豐南路破大洞交管中 疑護岸淘空惹禍

2019-08-21 09:24

北市午後強降雨 捷運中山站施工滲水漏不停

2019-08-21 16:14

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

柯文哲酸「不選，最大遺憾」 王世堅嗆：柯黑是我的榮耀

2019-08-21 14:47

新北捷運環狀線年底通車 2022年完成「一環二線」

2019-08-21 14:09

神轎大師的一塊舊匾 重牽桃園北港40年前情誼

2019-08-21 07:44

大雨狂炸雙北 捷運中山站月台積水狀況已排除

2019-08-21 17:28

迪化街的權貴子弟？鄭運鵬：請阿公及父親包涵保佑

2019-08-21 10:59

日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53

這「蟲」太會吃 雲林縣擬擴大推廣飼養

2019-08-21 16:17

通樂！這條幹道挖補6年被罵爆 終於要完工鋪平了

2019-08-21 15:41

颱風「白鹿」將形成 侯友宜：當做會侵台先準備

2019-08-21 11:28

中秋節前傳喜訊 通霄鎮社福金今年加碼至500元

2019-08-21 15:48

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

立委艱困選區徵召 高嘉瑜：能集結第三勢力

2019-08-21 14:05

去溪頭替代路有譜 靖山農​路​拓寬趕年底開工

2019-08-21 00:06

蕭美琴參選 藍營黃啟嘉：好的對手是對我的尊重

2019-08-21 14:09

豪雨颱風接連來攪局 台南麻豆文旦加緊動員採收

2019-08-21 16:04

台中自行車道體檢 3地將設驛站

2019-08-20 23:57

提前慶中秋 盧秀燕攜炸雞可樂至成功嶺慰勞役男

2019-08-21 15:22

海砂屋公寓 地板塌落變「樓中樓」

2019-08-20 23:32

捷安特台南新營店 招牌將拆除

2019-08-20 23:44

影／嘉義民雄紙紮大士爺會點頭回應 原因在這裡

2019-08-21 15:58

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

新北市首次喊出完工目標期 2030年串起三環六線

2019-08-21 12:48

頭城休閒農場推循環農業示範 讓蜜蜂住高級旅館

2019-08-21 07:48

農委會公告台南0812農損現金救助 21至30日受理申請

2019-08-20 23:22

台南車禍多 市長要去汙名

2019-08-20 23:05

交通黑暗期將臨 高雄火車站商圈剉咧等

2019-08-20 23:02

紓解台灣大道 市政路延伸分段完成

2019-08-21 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top