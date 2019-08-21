從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



從菜市場擺攤賣花枝丸起家的宏裕行，老闆林錫宏、陳雙香夫婦胼手胝足奮鬥25年，如今創立國內第一家花枝丸觀光工廠，產品也打入國際市場。為感念當年澎湖一位長輩王耀通無私資助他們創業，在食品界闖出一片天，夫婦倆更把王化身為Q版「花枝伯」做為企業Logo，永遠記住這份知遇之恩。

受高雄市海洋局輔導創設的「宏裕行花枝丸館」坐落高雄前鎮區新生路上，占地逾千坪，1樓觀光門市陳列來自澎湖的新鮮漁獲、冷凍食品及各式伴手禮，美食餐廳販售澎湖小卷麵線、海鮮干貝醬麵線等美味，3樓是生產線兼產業知識區、親子DIY教室，並有多媒體VR互動遊戲區，一隻6米長的巨型花枝裝置藝術則懸空迎賓。

宏裕行花枝丸館預計9月4日正式開幕，到此一遊，可體驗從一隻花枝到變成美味花枝丸的歷程，不少學校已預約體驗，除對生產製程好奇，對宏裕行如何從菜市場攤販到創業成功，更是興趣盎然。

宏裕行創辦人林錫宏來自澎湖，原是廚師，為多掙些錢，凌晨兼差做花枝丸，但有感於澎湖花枝丸業者眾多，無競爭空間，於是轉赴台灣找機會，先在市場租攤，初期沒什麼客戶，後來積極研發改良，生意慢慢起色，接著移至高雄國泰市場擺攤，從此發跡。

「我們的花枝丸不加任何調味料，堅持原味」陳雙香說，他們做生意的理念是秉持「真心」，初期創業不知道那麼燒錢，房子抵押借貸都還不夠，後來澎湖一位長輩王耀通肯定他先生勤奮，把準備蓋房子的錢借給他們周轉，才度過難關，這等恩情他們夫妻永誌不忘。

宏裕行後來開發出花枝蝦排、墨魚香腸等招牌產品打響名號，20多年來從未請過業務人員，生意全憑口碑相傳，連美國、大陸都慕名下單，國內知名餐廳、火鍋店也都進貨。