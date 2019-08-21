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水上草原商機部落獨享？ 牡丹鄉公所：私地也是禁忌地

2019-08-21 17:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣牡丹鄉東源濕地特殊的水上草原和野薑花海景觀，近年因在地推動部落人文生態旅遊打開知名度，有遊客進入水上草原體驗區時被部落人驅離，告知此處鄉公所已劃為管制區，需付費請部落導覽員帶入，引發「鄉公所帶頭占地為王」的質疑聲；鄉公所說，體驗區是部落人承租的私有地，也是傳說放逐惡靈的禁忌地，為尊重部落文化並保障安全，規定向部落報名。

牡丹鄉東源部落廣達6公頃的濕地，被列入國家重要濕地，在夏季盛開的野薑花海外，因濕地植物盤根錯節長在沼澤泥地上，形成特殊的水上草原型態，由部落人帶著到水上草原體驗「在水床、果凍上舞動」的奇妙感覺，也成了當地的招牌遊程；遊客多是透過在地東源社區發展協會安排體驗，散客自行進入被族人驅趕時，常為了需付費請部落導覽員的適法性起爭執，還有人怒向縣府投訴質疑「鄉公所帶頭占地為王」。

「請外地人尊重部落傳統文化！」東源社區導覽解說員黃喜澳說，水上草原又稱「不動草原」，意指不能開墾，也不能隨意進入，傳說這裡以前是排灣族祖先放逐惡靈的地方，是禁忌之地，也是聖地，必須由族人帶領，進入前要有簡單的祈福儀式，祈求祖靈庇佑後才可進入；另為遊客安全考量，團隊向地主承租後由導覽解說員帶入，為遊客投保公共意外險，費用的15%捐助社區文化、教育及產業相關發展用，共創多贏局面。

對於外界的質疑，鄉公所秘書蔡重仁說，由於一直有投機遊客自行進入，侵擾部落的禁忌地，不尊重地主權益和部落習俗規範，部落人勸不勝勸，公所接受建議在入口處立大型禁止進入告示牌，不聽勸阻擅闖者，將報警處理，也請導覽解說員規勸時保持態度堅定、語氣緩和的原則，籲請遊客相互尊重；公所在東源推動原鄉社區基礎觀光，透過部落人的參與和支持，保護當地生態資源和傳統文化，也為部落發展永續觀光奠定基礎。

屏東縣牡丹鄉東源部落廣達6公頃的濕地，因濕地植物盤根錯節長在沼澤泥地上，形成特殊...
屏東縣牡丹鄉東源部落廣達6公頃的濕地，因濕地植物盤根錯節長在沼澤泥地上，形成特殊的水上草原型態，由部落人帶著到水上草原體驗「在水床、果凍上跳動」的奇妙感覺，成了當地的招牌遊程。記者潘欣中／攝影
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由於一直有投機遊客進入屏東牡丹鄉東源水上草原體驗區，侵擾部落的禁忌之地，不尊重地...
由於一直有投機遊客進入屏東牡丹鄉東源水上草原體驗區，侵擾部落的禁忌之地，不尊重地主權益和部落習俗規範，部落人勸不勝勸，公所特別在入口處立大型禁止進入告示牌，不聽勸阻擅闖者，將報警處理。記者潘欣中／攝影
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由於一直有投機遊客進入屏東牡丹鄉東源水上草原體驗區，侵擾部落的禁忌之地，不尊重地...
由於一直有投機遊客進入屏東牡丹鄉東源水上草原體驗區，侵擾部落的禁忌之地，不尊重地主權益和部落習俗規範，部落人勸不勝勸，公所特別在入口處立大型禁止進入告示牌，不聽勸阻擅闖者，將報警處理。記者潘欣中／攝影
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濕地屏東縣

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