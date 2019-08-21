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馬祖不只藍眼淚 還能目睹僅存百隻「神話之鳥」

2019-08-21 17:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

連江縣交通旅遊局表示，今夏除了可觀賞大量燕鷗飛天景色外，還有機會目睹「神話之鳥」...
連江縣交通旅遊局表示，今夏除了可觀賞大量燕鷗飛天景色外，還有機會目睹「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。圖／連江縣交旅局提供
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夏天的馬祖不只有著名的藍眼淚，更是欣賞各種燕鷗生態的大好時機，連江縣交通旅遊局表示，據資料顯示今年鳥況極佳，除了可以觀賞大量燕鷗乘風翱翔的景況外，還有機會目睹全球僅存不到百隻的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。

交旅局表示，今年過境馬祖繁殖後代的燕鷗數量達到最高峰，連江縣政府產發處及社團法人台北市野鳥學會透過裝設的即時影像監視系統，今年6月在北竿鐵尖島拍攝到第1批孵出的燕鷗雛鳥，據統計，鐵尖島約有1600巢近4000隻的鳳頭燕鷗繁殖。

由於大量燕鷗佔據北竿鐵尖島，其鳥糞讓原本暗黑色的岩礁變成白色，另外，野鳥學會也表示，今年在過境馬祖的燕鷗中，發現有多達12隻「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗在島上繁衍下一代，期待今年賞鷗將有機會親眼目睹，全球僅存約100隻的神話之鳥美姿。

「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，又稱中華鳳頭燕鷗，每年的5月底至8月底間為繁殖季，常與鳳頭燕鷗混群，主要以繁殖島嶼周圍海域的小型表層魚類為主食。目前全球僅存約百隻，且每年數量皆會變化。

黑嘴端鳳頭燕鷗於2012年被國際自然保護聯盟（UCN）列入全球最瀕危的100個物種之一，目前已知在南韓、浙江、馬祖與澎湖有明確的繁殖紀錄。

交旅局表示，縣府所規畫的「2019海上看馬祖暨生態賞鷗」活動，自7月1日至10月20日止，每天上午9點於北竿橋仔港開航，週六及周日下午2點半於南竿福澳港開航，時間約90分鐘，沿途可欣賞馬祖海岸獨特的地質景觀，並欣賞各種燕鷗滿天飛舞的精彩畫面。

連江縣交通旅遊局表示，今夏除了可觀賞大量燕鷗飛天景色外，還有機會目睹「神話之鳥」...
連江縣交通旅遊局表示，今夏除了可觀賞大量燕鷗飛天景色外，還有機會目睹「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。圖／連江縣交旅局提供
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連江縣交通旅遊局表示，今夏除了可觀賞大量燕鷗飛天景色外，還有機會目睹「神話之鳥」...
連江縣交通旅遊局表示，今夏除了可觀賞大量燕鷗飛天景色外，還有機會目睹「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。圖／連江縣交旅局提供
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馬祖藍眼淚澎湖

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