你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



為了清查地籍資料，屏東縣政府地政處還找出日據時代的地籍資料逐一核對清查。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 屏東縣自民國97年起展開地籍清查，發現自日據時代以來總計有7萬3290筆土地地籍登記不全，如果公告一年無人登記，縣府可辦理標售，兩次標售不成，土地就會變成國有，縣府呼籲當事人把握時效，維護財產權益。根據縣府清查，早年地籍登記有諸多不全，有老農只拿到「荖藤12隴」的證明就耕作一輩子，最後才發現土地不是自己的，直呼太冤枉。

根據縣府地政處統計，這些待清查的土地多半是神明會、日據時時期會社或組合、姓名或住址記載不全、權利主體不明等4類，目前縣府完成地籍清理的土地已有6萬多筆，完成率86.94%，其中有140筆土地已完成標售，261筆已登記為國有，換算金額高達6億4千多萬元，權利人可按標售價金領取，但目前只有1億5千多萬元有人領取，仍有7成沒人領，縣府分析，有些土地因為產權太複雜歷經半世紀都無法釐清，還有的土地過去買賣只有地上權，使用人無法有效證明所有權，才導致權益受損。

地政處就曾清查發現有老農在自家耕地務農一輩子，後來才發現唯一能證明土地所有權的只有一張「荖藤12隴」的字據，以早年耕作物的面積來代表可使用的範圍，最後老農必須再花錢買回土地，才算真正擁有土地，讓老農直呼太冤枉。

另外，縣府也曾在佳冬鄉清查到一筆廟產土地，價值9千多萬元，縣府連續標售2次都流標，後來才有廟方出來主張權利。縣府說，目前仍有76.78%的標售價錢沒有人領，相關權利人應把握10年可領款期限，以維護財產權益。

地政處表示，目前縣府仍在持續清查中，如果民眾有收到相關地籍清理資訊，可逕向地政事務所或地政處洽詢。