家扶學童上大學費用短缺 金門各界捐款助

2019-08-21 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門家扶中心扶助的應屆高中及高職畢業生，錄取各大專院校，但最近卻傳出有學生學費短缺、受扶助院童甚至打算放棄就讀大學，金門在地企業「浯記一條根」公司聞訊後，由副理許一勤捐贈新台幣20萬元獎助金，希望能幫助受扶學童完成上大學的夢想。

根據金門家扶中心統計，今年家扶中心受助兒童有將近10位的應屆畢業學童，錄取各大專院校，除了考取在地的金門大學留在家鄉就讀大學外，也有部分是錄取到台灣的大學，面對龐大學雜費和生活費用，讓不少學童家長們不知如何因應。

日前由縣議員董森堡的陪同，知名在地企業「浯記一條根」公司公司副理許一勤、專員李宇彬，前往金門家扶中心捐贈20萬獎助學金，受到家扶中心主任李桂平、扶幼委員會主委李根遠的熱情歡迎，2人也大力肯定浯記一條根公司的愛心，讓家扶中心的捐款缺口得以紓解。

許一勤表示，聽聞今年家扶中心受助兒童有將近10位的畢業學童，因為即將面臨就學的巨額款項，更可能因此放棄就讀大學，公司得知消息後，隨即動支現金20萬捐助家扶中心，希望能幫助這些受扶學童與家庭解決經濟上的困難。他期盼能拋磚引玉，帶動民眾與社會企業關懷弱勢，而受扶院童也能有更好的環境，接受更好的教育、提升知識水準，未來也能回饋鄉里、熱心助人。