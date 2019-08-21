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明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

交通部長林佳龍20日到高雄視察高雄鐵路地下化工程進度，因去年10月通車後第二階段工程隨之啟動，周邊停車困難，連帶影響高雄車站商圈發展。林佳龍表示，已要求鐵道局在1個月內提出臨時停車規畫，也指示市府應提出交通疏運計畫，包括停車空間、運輸接駁及施工順序等，都須妥善規畫；交通部觀光局也會與市府合作，振興商圈發展。

林佳龍在立法院交通委員會召委李昆澤安排下，在高雄願景館聽取交通部高公局、鐵道局、台鐵局等單位簡報，針對鼎金系統交流道事故頻傳、鐵路地下化後園道用地防疫、中博高架橋拆除期程及周邊停車問題等進行說明。

鐵路地下化進入第二階段後，車站周邊都被納入施工區，進入交通黑暗期，周邊停車空間不足，更嚴重影響居民生活及商圈發展。不過鐵道局坦言，目前整個工區內都有工程在施作，實在沒有空間可做為臨時停車場；台鐵局則表示，經盤點車站、三鳳中街及長明街周邊商圈，還有320多個汽車停車格，目前也在長明街覓得一處新停車場，面積為283平方公尺，預計年底辦理招標。

李昆澤對於鐵道局沒有臨時停車空間的說法，當場表示「無法接受」，林佳龍則緩頰「應該還能擠出一些停車空間來」，要求鐵道局1個月內提出臨時停車規畫；現場里長反映鐵路地下化施工多年，導致商圈生意嚴重下滑，李昆澤也要求台鐵局與周邊商圈進行聯合行銷，促進商圈繁榮外，也增加台鐵運量。

此外，貫通南北高雄的中博高架橋，擔負南北高雄交通貫穿16%車流量，將在2020年底拆除、2021年6月完工。不過該橋拆除後將封閉1年半，替代道路站西路路幅較窄、彎道也更大，加上車站周邊停車空間不足，高市議員郭建盟擔憂屆時恐進入交通黑暗期，並導致已蕭條的車站商圈經濟再萎縮。

長明商圈促進會理事長高金虎也說，高雄市長明街是高雄第一條商店街，鐵路地下化工程展開後，長明街遭願景館及工地阻隔，店家從4百多間掉到1百多間，有的1星期賣不到一件衣服，生意慘淡，希望相關單位能做好相關交通疏運及評估，不要讓高雄車站商圈更加沒落。

此外，李昆澤也提到，鼎金系統交流道是全國第二擁擠，交通事故發生數也是全國第二。交通部統計，台中以南2019年1到6月共發生103件事故，肇事原因有超過一半是「未保持行車安全距離」，占52.4%，其次是「變換車道或方向不當」占15.5%，他要求高公局應在相關路段內側車道加裝LED單眼導標加強警示，部分路段加強照明，並加強對用路人宣導，防制交通事故發生。

林佳龍承諾，會督促高公局加裝單眼導標警示設施，預定10月底前完工，也會加速增設照明設施採購作業；為改善鼎金系統交流道交通，已陸續在國1北向往國10西向匝道，分段進行匝道陸堤段（已完工）及橋梁段拓寬工程，後者預計明年底完工，提升行車安全。

交通部長林佳龍（右）在立院交通委員會召委李昆澤安排下，到高雄視察鐵路地下化工程等...
交通部長林佳龍（右）在立院交通委員會召委李昆澤安排下，到高雄視察鐵路地下化工程等建設進度。記者蔡容喬／攝影
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高雄鐵路地下化去年10月通車後，進入第二階段工程，包括商辦及旅館大樓、沿線綠廊帶...
高雄鐵路地下化去年10月通車後，進入第二階段工程，包括商辦及旅館大樓、沿線綠廊帶景觀工程及周邊動線（含停車）設施等，預定2023年完工。圖／交通部鐵道局提供
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中博高架橋承擔了貫通南北高雄16%的車流量，預定在站西道路貫通啟用後，2020年...
中博高架橋承擔了貫通南北高雄16%的車流量，預定在站西道路貫通啟用後，2020年底拆除，2021年完工。圖／本報資料照片
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交通部長林佳龍（右）在立院交通委員會召委李昆澤安排下，到高雄視察鐵路地下化工程等...
交通部長林佳龍（右）在立院交通委員會召委李昆澤安排下，到高雄視察鐵路地下化工程等建設進度。記者蔡容喬／攝影
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鐵路地下化林佳龍鐵道

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