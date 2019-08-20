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校園飄散牛肉麵香？ 原來是金門縣府辦酒糟牛肉麵發表會

2019-08-20 19:07聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

為推廣金門酒糟牛肉品牌，金門縣畜產試驗所繼日前在台北圓山飯店與高雄漢來飯店舉行試吃會後，今天又與金門在地6家牛肉麵業者舉辦「金門酒糟牛肉麵美食料理成果發表會」，縣府表示，下階段將結合金門縣旅行商業同業公會以DM美食地圖方式，鎖定大陸來金旅客，將金門酒糟牛肉麵升級為在地美食版圖！

這項試吃活動今天下午3點在金門農工校園舉行，讓校園到處都飄散著濃濃的牛肉麵香，讓人聞了食指大動，包括金門縣副縣長黃怡凱、縣議員李應文、王碧珍、李養生等人都到場力挺，強力推薦金門牛肉麵。

黃怡凱致詞時表示，縣長楊鎮浯相當重視金門地區的畜牧產業，前陣子赴陸交流時也趁機推廣金門牛肉，希望能將牛肉市場打開，創造畜牧產業品牌價值。

金門縣畜試所所長許績鑫表示，此次活動特別安排良金牧場、喬安牧場、老爹牛肉麵、高坑廉坤牛肉店、樂食麵食館及牛二爺牛肉麵專賣店共6家業者端出拿手招牌牛肉麵，經過主辦單位遠道邀請而來的漢來大飯店副總陳進萬（阿萬師）、圓山大飯店主廚蘇文進（阿進師）及老爺大酒店主廚蘇祐荃（阿荃師）逐一品嚐，並與各業者進行心得交換，各家業者各具特色，讓嚐遍美食的大廚們屢屢稱讚。

值得一提的是，圓山大飯店主廚蘇文進手癢難耐，特別大展身手烹飪金門酒糟牛肉麵線，讓與會嘉賓能現場品嚐色香味美的牛肉麵線料理，蘇文進受訪時表示，金門酒糟牛肉配上金門麵線，濃濃的金門風味，深具在地特色，是他心目中的絕配。

許績鑫提到，期盼透過活動，促進地區產業升級，也鼓勵販售金門酒糟牛肉料理的商家，能趁此熱度創造更多銷售佳績，同時更進一步請商家們提供主力產品搭配優惠，下階段將結合金門旅遊業，以DM美食地圖方式鎖定大陸來金旅客在金消費，盼讓金門牛肉麵成為另一在地必吃的美食。

與會貴賓與圓山大飯店主廚蘇文進（阿進師）（左四）及老爺大酒店主廚蘇祐荃（阿荃師）...
與會貴賓與圓山大飯店主廚蘇文進（阿進師）（左四）及老爺大酒店主廚蘇祐荃（阿荃師）（右五）共同推薦金門牛肉麵好吃。記者蔡家蓁／攝影
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「金門酒糟牛肉麵美食料理成果發表會」今天下午在金門農工校園舉行，包括金門縣副縣長...
「金門酒糟牛肉麵美食料理成果發表會」今天下午在金門農工校園舉行，包括金門縣副縣長黃怡凱、縣議員李應文、王碧珍、李養生等人都到場力挺，強力推薦金門牛肉麵。記者蔡家蓁／攝影
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主辦單位特別邀請圓山大飯店主廚蘇文進（阿進師）（左）及老爺大酒店主廚蘇祐荃（阿荃...
主辦單位特別邀請圓山大飯店主廚蘇文進（阿進師）（左）及老爺大酒店主廚蘇祐荃（阿荃師）（右）蒞金與金門的牛肉麵者辦交流。記者蔡家蓁／攝影
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