這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

2019-08-20 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



墾丁國家公園南仁山生態保護區濱臨太平洋的溪仔口段海岸。圖／墾管處提供 分享 facebook 墾丁國家公園南仁山生態保護區濱臨太平洋的溪仔口段海岸，在管制35年後，墾管處今年4月開放預約申請，就成為爆紅的環境教育生態景點，但也常發現有遊客擅自進入，都聲稱是不清楚管制規定而誤闖；墾管處已開出多張取締勸導單，除在入口處設大型告示牌，也提醒為期半年的取締宣導期至10月止，若再次違規將併前次累計處罰。

位於屏東縣滿州鄉境的南仁山生態保護區南邊的溪仔口段海岸，東臨太平洋，南鄰佳樂水風景區，溪仔口是恆春半島唯一砂岩的地形，厚層砂岩經地殼抬升，海蝕風化形成獨特的樣貌，也是全台與牡丹鄉旭海村瑯嶠─卑南古道（俗稱阿塱壹古道）唯二沒有公路經過的海岸線，該段海岸因無公路串連，又需向墾管處申請才能進入的生態保護區，得以完整保有原始的海岸景觀。

墾管處說，在滿州鄉屏169縣道盡頭有處原隸屬海巡署「溪仔口巡邏站」，翻山而過直線距離僅4公里，就可抵達溪仔口海岸，海岸有礫灘及珊瑚礁景色，海灣秀麗，宛如世外桃源；今年4月開放預約申請許可進入，設總量管制和聘請導覽解說員規定，每天120人，解說導覽費每團上限10人、3600元，因在管制35年後首度揭開神秘面紗，壯闊優美的自然景觀，成為頗夯的環教生態景點，假日必滿額。