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哈瑪星台灣鐵道館全新實境VR 重現嘉義百年林鐵記憶

2019-08-20 18:13聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立歷史博物館於駁二藝術特區蓬萊倉庫「哈瑪星台灣鐵道館」，以嘉義阿里山林業鐵道為主題，推出全新VR虛擬實境影片「百年輪轉」，深入展場模型，以微距實境VR技術，加入歷史敘事，結合實際地景拍攝，帶領民眾走入林業鐵道的光輝歷史。實境VR免費體驗每日三場，請至穿渡VR體驗區領取號碼牌，依號碼牌順序進行體驗。

高史博表示，鐵道館曾以日治時期的哈瑪星為背景製作「一瞬哈瑪星」VR影片，今年將視角從海港轉向山林，「阿里山林業暨鐵道文化景觀」作為全國第一個國家級重要文化景觀，扮演早期阿里山林業開發運載的重要角色，日治時期為了解決地形、坡度及運輸木料問題而發展出特殊的螺旋式及之字形折返式鐵道，以及進行木材加工的嘉義製材所，如今都已成為珍貴的林業文化資產，也特別規劃在展場中以模型動態呈現。

高史博採用畫面更聚焦的180度VR拍攝方式，除了還原Shay式（直立式汽缸）蒸汽機車行駛於之字形折返鐵道的場景，更到北門車站、檜木車廂及阿里山林鐵沿線取景，藉由實拍還原參加修學旅行的女學生於北門驛上車的場景；並結合模型場景，重現早期月台小販叫賣、嘉義製材所運作的樣貌，參觀者透過多元的視聽體驗，進入時空場景。

不同於傳統的鐵道展，鐵道館以HO（1:87）規格的鐵道場景、軌道與火車模型，結合劇場聲光效果，共同展演台灣鐵道百年文明發展軌跡。VR體驗每日三場，每場次開放時間1小時，限定20名，需年滿12歲，免費體驗時間前請至穿渡VR體驗區領取號碼牌，依號碼牌順序進行體驗。現提供2部VR影片可供選擇。相關參觀資訊可見哈瑪星台灣鐵道館官網http://hamasen.khm.gov.tw/

VR影片百年輪轉場景檜木車廂。圖／高史博提供
VR影片百年輪轉場景檜木車廂。圖／高史博提供
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觀眾透過VR裝置回到林業鐵道時光。圖／高史博提供
觀眾透過VR裝置回到林業鐵道時光。圖／高史博提供
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鐵道阿里山哈瑪星

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