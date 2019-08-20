部落長者健康促進據點布建 屏東只差三地門德文村了

2019-08-20 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「看著輕微失智的長輩，親口說出這裡就是他們的家，內心感動無法言喻！」屏東縣政府推動安居大社區一村一據點，縣長潘孟安昨天前往位於滿州鄉邊陲地的分水嶺部落，見證新設立的文化健康站，期許服務能愈辦愈好、長輩們「一個都不能少」，都能在自己的家鄉安老。

分水嶺文健站計畫負責人張美雲說，以前辦關懷據點，大家每周只能聚會一次，文化健康站設置後，閒置的公有空間改造得更友善，每天都充滿著長輩的歡笑；很多長輩一大早7時就等在門口準備上課；文健站不但創造在地就業的機會，讓長輩健康動、營養吃、樂齡學，更分攤了許多家庭的照顧壓力。

分水嶺文健站充滿動能地運轉，在地照服員王秀蘭、張艾玲、吳雅偵扮演著螺絲釘角色；52歲的王秀蘭是三人中的老大姐；她笑說，老人家的心防與心房，是一開始最難突破的關卡，隨著在地傳統農作產業沒落、年輕人口外移，老人家早已習慣離群索居，隨著她們每天噓寒問暖、鼓勵，互動變好，就像家人般，看著長輩與日進步，每天都期待「背著書包上學去」，是她們最大的動力來源。

潘孟安說，高齡化已是趨勢，「安居大社區全人照顧」是政府責無旁貸的責任，屏東地幅狹長、老年人口較多，建立老人照顧體系是很大的挑戰，原鄉面臨的挑戰與困難更多，更需要貼近當地生活的需求；屏東一直在努力在地安老、老幼共學，延緩老人失智、失能，也讓部落社區婦女能二度就業，打造安居樂業的宜居城市。