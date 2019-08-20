撿到寶！金門清潔隊清理垃圾 意外發現200多年古契約

2019-08-20 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金城鎮公所員工小心翼翼的整理厚厚一疊「古契」，並清點出契約的年份與數量。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 垃圾中挖到寶！金城鎮公所清潔隊日前在進行例行的資源回收作業，清潔隊員許志行意外發現一個破爛的木盒，當中有不少古老的「地契」，直覺認為是「寶貝」，趕緊通報，找人鑑定後發現這些破爛的紙張，竟是古契約書，金城鎮公所表示，已通報文化局進行後續的接管保存。

金城鎮公所今天表示，這批早年的常民契約文書，是清潔隊日前在體育館附近進行資源回收時，從清運回來的垃圾當中意外發現，隊員許志行趕緊跟課長陳水友通報，並立刻帶著金城鎮長李誠智前往察看。這批意外搶救下來的文書典契，時間最早從乾隆49年間開始，年代跨越200多年，從嘉慶、咸豐、道光、光緒、宣統甚至到民國13年左右的各類文件都有，當中保存的文件共計有46件，還有不少契約是破損的，則有待文化局後續鑑定了解。

地方文史工作者林金榮表示，這批是屬於民間往來「白契（無官方印信的文書)」古文書，內容包含有土地、蚵田的典當、賣買等，書契上都可看到見證人、買賣雙方、代書人等。這些民間書契可以反映乾隆晚期到民國初期，金門的經濟狀況是屬於人口增加，但是經濟卻走下坡的現況，也反映先民當時的生活情形，這現象也接續對照日後的下南洋謀生潮。

林金榮說，書契主要可以反映金門當地歷史，包括當時典當幣制出現許多英銀、洋元等外幣，代表中國也開始對外交流了，這也顯示金門僑鄉文化，早期金門與外國交流是相通的。另外，較為重要的內容還有「蚵田契」，林金榮指出，金門石蚵養殖4百多年，從書契可見買賣蚵場是以石條為主，而且內容還表明若石條被船隻載走的話，業主是可以不負責的，這也可以顯示當時養蚵的狀況，呈現出養蚵石條很容易被盜取的情形。