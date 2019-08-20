2百年書契當垃圾 金門清潔隊員撿到寶

2019-08-20 14:29 中央社 金門縣20日電



從清朝乾隆年間到民國初年長達兩百多年的地契被民眾當垃圾丟棄，金門清潔隊員機警上報，金城鎮如獲至寶，期盼文化局協助後續處理，讓這些具有歷史價值的文物得以保存下來。

金城鎮長李誠智表示，鎮公所清潔隊人員許志行最近在體育館前的定點垃圾清運站回收垃圾時，一名民眾丟棄兩個木箱，他打開來審視後，以所受的環境教育訓練，直覺這應該是有價值的文物，立即回報鎮公所。

本地文史專家林金榮表示，這些文件主要是土地和蚵埕買賣契約，沒有關防，是民間書契，年代從清朝乾隆年間橫跨到民國初年，長達200多年；由契書可以反映當時金門經濟狀況走下坡，與金門從清朝中晚期到民初的落番風潮吻合；民眾因生活困難，而下南洋討生活，也才有買賣土地和蚵埕情事。

林金榮指出，契書中載明買賣人、代書人、見證人的名字和畫押；文中除了記載大銀，還有「英銀」、「洋元」等外幣，代表金門的對外交流，也反映了金門的僑鄉文化。而金門石蚵產業已存在400年，這些文物都可與金門的石蚵文化連結。

這些契書經過鎮公所人員清點，可以辨識年代的有46件，其中，光緒年間21件最多，其次咸豐7件、道光6件，乾隆4件、嘉慶3件、宣統1件，還有民國4件；無法辨識年代的則未列入計算。

林金榮說，由於宣統只有3年，宣統1年的契書，格外具有歷史意義。他建議在金城鎮發現的文物最好能就地保存；但李誠智坦承，鎮裡並無恆溫恆濕的設備和場所，期盼文化局或文化園區可以協助處理。

鎮公所環保課課長陳水友則是希望，契書正本將來可由文化局等單位收藏，複本放在燕南山再生品展示館展示。