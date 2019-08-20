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醫師靠一支手機救命 無畏風雨堅守崗位獲表揚

2019-08-20 14:50中央社 高雄20日電

高雄市山區日前豪大雨不斷，在山區發出土石流紅色警戒緊急撤離住民的情形下，高醫外科醫師張智皓堅守崗位救治病人，危急關鍵時刻還靠一支手機視訊看診搶救了氣喘病患。

張智皓無畏風雨，在山區風雨中堅守崗位，讓在山區面對豪大風雨的住民備覺溫暖。市長韓國瑜今天在市政會議表揚張智皓守護山區住民、視病如親，令人感動。

8月1日才到高雄醫學大學附設醫院服務的張智皓，7日支援任務，生平第一次踏上那瑪夏山區，也是他第一次收到土石流紅色警戒的緊急撤退簡訊。

回顧當時的暴雨，眼看當地住民多已後撤下山或依親時，他獨自守在衛生所；當時又逢莫拉克風災10周年前夕，腦海浮現可怕的土石流景象，他說「不怕、不想回家是騙人的」。

雖然內心有恐懼，但他說，當看到一個個孤苦無依，因大雨淋濕而感冒發燒的老人小孩與急於避難而受傷流血的年輕人上門求助時，他捨不得拋下災民，在與世隔絕宛如孤島的深山裡，自認「就是全區生命健康的最後一道防線」。

於是他決定留下陪伴待援的住民，駐守那瑪夏的5天半，全區只有他一名醫師，他不時在斷水斷電的簡陋環境中，擊退一個個病魔，還在最危急時靠著僅存的手機視訊，幫助因道路中斷無法後送的氣喘病人，於緊要關鍵時刻搶回一命。

回顧日前風雨狂襲的山區，堅持崗位守護住民，張智皓說「偏鄉醫療的價值，就在於危難中不離不棄，以自身的醫療專業，行使救人的天職」，是他人生中重要的一頁。

他也感謝那瑪夏衛生所護理師等人協助，讓歷經背負全村人生命安危的他，更加堅定行醫救人的信念。

高醫副院長吳登強今天陪同張智皓接受表揚時說，高醫醫護團隊進駐桃源、那瑪夏等原鄉部落已22年，醫護人員不辭辛勞，堅持「哪裡有需要就往那裡去」，遇到再大的風雨都未間斷。

那瑪夏衛生所高醫

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