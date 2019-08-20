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單車奧客嗆聲「弄掉你」 台鐵副站長霸氣拒載

2019-08-20 09:32聯合新聞網 綜合報導

情緒不穩定的男子在車廂內不停與副站長嗆聲。圖擷自YouTube
情緒不穩定的男子在車廂內不停與副站長嗆聲。圖擷自YouTube
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本月17日晚間一名牽著腳踏車的男乘客，欲從屏東縣的潮州火車站搭車返家，由於台鐵運送條款有規定，腳踏車必須在指定車廂上車，當站務員請男子到最後一節車廂搭乘時，男子竟嗆「你那種水準不用來服務我」，情緒起伏激動，潮州副站長見狀，當場解除與男子的運送契約，豈料男子竟自顧自地走到最後一節車廂，說什麼都不願下車，直到警方將男子帶離月台，火車才得已行駛。

影片中看到，本月17日晚間八點，自稱新北市老師的男子牽著腳踏車到潮州火車站搭車，站務員見狀上前關心，向男子表示請至指定車廂搭乘，豈料男子竟惱羞成怒嗆站務員「你那種水準不要來服務我，反而只會來惹怒我」，男子不甘願的走到指定車廂的路上，嘴上仍不停碎碎念，指站務員找他麻煩。

而潮州副站長看情況越演越烈上前規勸，也被男子嗆「自己訓練那麼差、喜歡跟人家鬥」等話語，當下副站長依鐵路條款拒絕乘載男子，男子怒罵「我最後一班我要回屏東了」，副站長回「我不管你，我要解除契約了」，男子直說「誰理你」，就自顧自地牽著腳踏車直奔最後一節車廂。

雙方在車廂內爭執將近9分鐘，男子說什麼都不願下車，嘴裡直嗆「做官了不起噢、我不想跟你講話」，還頻頻烙下狠話「你不要再鬧了，上次那個（列車長）就是被我（打電話給客服）弄掉的」，直到警察來現場了解狀況後，男子才甘願下車，但該班列車也因為男子的惡行晚5分鐘開車。

車上乘客看到男子行為感到無奈，網友看了影片怒罵男子「我有你這種老師，我都想轉學了」、「支持副站長 解除契約是對的」、「副站長還能夠壓下脾氣，跟他好好說真的不容易」、「這樣情緒不穩定的人，跟他一起坐車會有隱憂」、「知法犯法，已解除契約，還在說副站長在鬧，根本是這位乘客在鬧」。

火車站台鐵
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