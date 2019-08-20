樹人醫專創辦人林朝家辭世 享壽93歲

2019-08-20 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



樹人醫護管理專科學校創辦人林朝家過世，享壽93，師生校友感懷。圖／樹人醫專提供 分享 facebook 樹人醫護管理專科學校創辦人林朝家8月4日過世，享壽93歲，今天上午在岡山吉園大吉座舉行告別式。林朝家出生於高雄路竹鄉下，幼年家貧，勤勉向學，是台師大第一屆傑出校友，當年擔任岡山國中前身初中校長時還不到40歲，是最年輕的本省籍校長。

親友和校友們很懷念這位創辦人。林朝家小時候的第一雙鞋是雙女鞋，只因父親沒買過鞋，不知道男鞋與女鞋的差別。多年後回想起這段往事，林朝家帶著看慣世情的豁達說，這是貧困時代才會發生的糗事，深知唯有學習才能翻轉人生，所以勤勉向學，初中業考畢業後投入教育工作。

樹人醫護管理專科學校創立於1969年，創校時僅有藥劑科，發展到现在全校12學科，已培育出4萬多名畢業生在全台守護民眾健康。林朝家認為，當時沒有全民健保，連加入勞保的勞工也有限，醫藥知識不普及，藥師藥房不足，一般人生病往往因而延誤病情，這種情形發生在經濟弱勢家庭常使情況更加窘迫，所以他決定設立醫事類科學校，培養更多醫療照護人才。創校之初，他跋山涉水到偏鄉、離島去招生，希望更多貧困學子能透過教育擺脫命運的桎梏。

老校友們談及過去，甚至有學生上完日語課就在創辦人家中用餐。林朝家除了關心學生課程，每當烏魚季節到來，還會準備美味的烏魚米粉，年終也必有教師餐敘，重情重義的性格吸引許多教師加入樹人醫專。當各校國際交流尚在萌芽階段，樹人醫專在創校後陸續與日本中央看護學校、大韓民國大田保健專門大學、美國肯塔基大學締結姊妹校，並曾多次率領師生出國參訪。

樹人從醫藥職校時期到目前醫護專科學校，面對民眾生活型態轉變、醫療科技進步，林朝家在每個轉折點都扮演舵手角色。