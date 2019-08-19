高雄捷運廁所驚見校友團罷韓貼紙 署名高中：遭冒名

2019-08-19 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



民間團體6月底發動罷免高雄市長韓國瑜，最近有民眾在高雄捷運左營站廁所內發現罷韓貼紙，除有「堅定罷韓、雙殺國瑜」字樣，還署名「鳳新高中、鼓山高中校友團全力支持」，鼓山高中校方今緊急澄清非學校立場，鳳新高中校友會也否認有授權發表該貼紙，如再遭冒名進行政治活動，將保留法律追訴權。

社群網站「韓國瑜後援會」粉絲團貼出一張在高雄捷運廁所內拍攝的貼紙，上頭有「堅定罷韓，雙殺國瑜」、「救高雄護台灣不能等」等文字，更署名「鳳新高中、鼓山高中校友團全力支持」，還附上QR Code。貼文者表示是在高雄捷運左營站上廁所時看到，問「請問一下，這個是不是要請學校處理啊？」

早在今年2月間，高雄新光三越百貨的廁所內，也曾貼出一張寫著「韓天不倒，高雄不會好」的紙條。韓國瑜隔日受訪時，還說自己一開始聽到也嚇一跳，因為「韓天」正是兒子的名字。

鼓山高中今天發出聲明說，昨晚從學校臉書訊息收到校外人士傳送該貼紙照片，今就召開擴大行政會報說明，強調該貼紙內容非學校立場，且使用校徽有損學校聲譽的可能，要求各處室及老師注意，若得知何處實質張貼，應向警方報案。此外，校方也說，校友會目前無實質運作，近2年沒有開會，該貼紙應是假冒校友會名義繪製。