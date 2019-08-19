學機器人程式也學好英文 高雄太空仿生雙語自造營開跑

2019-08-19 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市鹽埕區忠孝國小自造基地今開辦為期5天的「FlipRobot太空仿生雙語自造營」，共有29名國中小學生參與，同時體驗程式教育與雙語學習，該營隊引進美國NASA教學課程，以STEAM FlipRobot機器人為主題，增進學童的自造力及英語力，教育局長吳榕峯也到場，用平板遙控行走在擬真火星地形中的機器車，感受太空浩瀚無垠的魅力。

學生們操作的機器車，外型是以NASA好奇號火星探測車為設計概念，搭配擬真火星地形，在遊戲和雙語互動中，學習自造課程。璞學智慧公司執行長張丁章表示，營隊課程包含108課綱最具代表性的STEAM等5大科目，不僅著重邏輯思維與機電整合，也配合全英語學習和表達，完成學習式挑戰任務，讓學生收穫滿滿。

吳榕峯表示，為推動雙語教育，除了在28所學校推動雙語實驗教學，高雄市教育局今年暑假共辦了6個夏令營隊，有籃球營、機器人、太空、藝文活動等，營隊中也安排外籍老師，希望同學在多元情境中自然開口說英文。營隊更為偏鄉學生保留一定優惠名額，讓他們在沒有經濟負擔的情況下參與學習。