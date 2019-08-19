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看中養生商機 他辭公職返鄉種有機「丹蔘」

2019-08-19 19:30聯合報 記者江國豪╱即時報導

崁頂鄉農友倪文堂從公務機關離職後返鄉務農，看中國人愛食用人蔘，開始種有機丹蔘。倪認為價格不到人蔘一半，香氣及營養成份不差，是相當親民的好藥材。另外，倪用網室栽種成效良好，自己試過後，也鼓勵檳榔農可以轉種，是一項值得開發的淺力農產品。

原在公務機關服務的倪文堂，4年前離職後返鄉種田，雖然在農村長大，但卻沒有真正務中過田。43歲的他，在農業大學結識不少好友，指導他種植技術，家裏有1公頃多的農地種了果樹，其中1分多地搭網室，起先種小黃瓜及香瓜，今年在雅緱合作社主席朱國寶的引薦下，加入種丹蔘行列。

倪說，人蔘品種很多，丹蔘是其中一種，台灣丹蔘主要產地在花蓮，改良場輔導農民種植，今年初開始在屏東推廣，適合本地環境，生長情形良好，尤其是用溫室種病全程以有機方式栽培，不怕下雨淹水，種出來的丹蔘有濃濃人蔘香氣。

丹蔘價格雖比不上人蔘，但很親民，多半以鮮食為主，主要食用是根系，又稱紅蔘，根會變紅色，連葉子都有香氣也可食用，已經和通路業者談妥，未來將在超市銷售，不僅是中藥材還可以烹調料理、煮茶喝。

倪文堂強調，目前大約種了1000株，分幾批栽種，最近陸續採收，採收時要小心的用鏟子挖掘，以免根斷裂影響品質，他覺得丹蔘是可以推廣作物，尤其是屏東檳榔樹砍除轉型改種丹蔘，對人體健康有很大幫助。

屏東縣崁頂鄉農友倪文堂以溫室種丹蔘，不擔心下雨田間積水。記者江國豪／攝影
屏東縣崁頂鄉農友倪文堂以溫室種丹蔘，不擔心下雨田間積水。記者江國豪／攝影
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屏東縣崁頂鄉農友倪文堂（右）以溫室種丹蔘，不擔心下雨田間積水。記者江國豪／攝影
屏東縣崁頂鄉農友倪文堂（右）以溫室種丹蔘，不擔心下雨田間積水。記者江國豪／攝影
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離職農民
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