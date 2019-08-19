高雄吉祥物揪團出任務 地點請粉絲票選決定

2019-08-19 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市政府新聞局吉祥物柴犬來福日前亮相，為了感謝廣大粉絲支持，來福揪團找高雄熊、高通通、高雄五寶等市府吉祥物，今啟動「高雄吉祥物出任務！」票選活動，想跟粉絲來場別開生面的同樂會，地點則邀粉絲即起幫忙上官網投票挑選。

高雄市新聞局表示，吉祥物帶起的萌經濟熱潮持續延燒，各具特色風格的吉祥物使出渾身解數，帶給粉絲歡樂，也為城市帶來活力。

高雄市政府吉祥物近期密切合作，今日啟動「高雄吉祥物出任務！」票選活動，由農業局吉祥物「高通通」、觀光局吉祥物「高雄熊」、新聞局吉祥物「來福」、海洋局吉祥物「高雄五寶」聯手，推薦高雄特色景點，包括：駁二、愛河、柴山、旗津，並邀請民眾於官方網站投票，共同決定粉絲同樂會舉辦地點。

「高雄吉祥物出任務！」票選活動，「高通通」推薦「駁二」，因為「好吃好玩通通都有」；「高雄熊」推薦愛河，要讓大家「跟熊熊一起墜入愛河」；柴犬來福推薦「柴山」，祝大家健康又發「財」，至於高雄五寶也來勢洶洶，強力推薦旗津，希望大家跟著他們「一覽港都海洋之美」。