翟山坑道兵舍整修 金門國家公園釋疑

2019-08-19 17:12 中央社 金門縣19日電



金門縣翟山坑道入口處營舍一面牆遭到得標廠商敲除，引來民眾關切。金門國家公園管理處今天解釋，為了活化營區而增設賣店，敲除面積只占15%，並不會影響既有面貌和軍事氛圍。

金門國家公園管理處副處長蘇承基表示，管理處接收軍方釋出的20多個營舍後規劃為風景區，管理費用龐大，因此依金門國家公園軍事營區接管保存維護利用原則及國有財產法相關規定，陸續辦理軍事營區活化經營管理標租。

蘇承基表示，翟山坑道在民國55年間開鑿，營舍約在60年代增建，已閑置多年；為了活化營區並籌措財源，管理處辦理活化經營管理標租，已在7月決標，並點交得標者經營管理。

得標廠商為了妥善經營自行出資，報請管理處進行整修，採取維持原有風貌，保留入口處既有牆面；但為提升整體活化效益，僅敲除窄邊牆面改安裝玻璃門做為賣店出入口，敲除面積只占全部營舍15%。

此外，由於坑道濕氣重，業者在內部以C型鋼固定外牆並製做防水頂層，強化磚牆結構安全並防水，以免破壞店內的展示品和文創品，提升服務品質，讓參訪翟山坑道的遊客，能有機會深入體驗金門戰地氛圍。

管理處表示，翟山坑道每年約有54萬遊客，占金門國家公園管理處景點之冠。軍事遺蹟是金門觀光的寶貝，增設賣店不但可以活化營區，減緩公部門經營管理上的壓力，也能增加金門本地居民就業機會。

由於坑道內禁止飲食，坑道內文創商店與現有坑道外「福麗舍」賣店有所區隔，將以販賣服飾等文創商品為主。旅客台中吳先生和台南謝先生接受中央社記者訪問時說，敲掉一面牆不覺得可惜，這種活化營區的方式不錯，可以讓前來遊覽的旅客感受當年的戰地氛圍。