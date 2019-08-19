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循動物腳印虛擬抓寶？ 壽山動物園送限量小禮物

2019-08-19 14:53聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

透過AR遊戲蒐集動物腳印玩過嗎？這是高雄壽山動物園與Taiwan GO 合作新推出的「尋跡大冒險」AR虛擬抓寶活動，明天起，只要來動物園下載活動APP，沿著可愛的腳印指引，找到腳印的主人進行遊戲闖關，能看到動物特性解說，輕鬆認識動物、蒐集可愛動物勳章，可兌換由動物園提供的限量小禮物。

壽山動物園主任莊絢智表示，壽山動物園一直以來不斷透過網路及影片行銷宣傳，為提高民眾跟動物園的互動及情感鏈結，讓遊客來到動物園不再只是走馬看花，這次與Taiwan GO合作，舉辦「尋跡大冒險」遊戲體驗活動，運用AR技術結合GPS定位，沿著地圖腳印可以找到可愛的迷你馬、兇猛的非洲獅、溫馴的羊駝等園區動物，並在遊戲中抓到動物本尊。

莊主任說，透過互動遊戲，讓大小朋友更能了解每隻動物的習性、生長區域和特徵，增加趣味性，將動物園教育與娛樂的目的更深入地傳達給遊客。

壽山動物園這次合作的Taiwan GO是一款在地化LBS（適地性服務） App，利用LBS技術結合台灣在地景點，玩出專屬在地景點的道地玩法。

Taiwan GO自2018年加入高雄市政府「高雄體感科技園區計畫」，以同年成立的KOSMOS HATCH體感奇艙點為基地，運用資策會提供的技術與產業資源落實於南台灣場域。

Taiwan GO團隊指出，壽山動物園內設計的動物腳印十足用心且獨特，以尋找腳印為主題進行遊戲，望能為遊客帶來不一樣的遊園體驗。

莊主任說，歡迎大家在暑假結束前夕，來動物園闖關抓寶，還有隱藏版的驚喜，等著親子一起來探訪，暑假期間壽山動物園（到108年9月1日）每周六、日營業時間延長至晚上8點 ，下午4點半後購票即享星光票半價優惠，每周六晚間6點30分至8點都有動物夜間劇場表演及精彩的主題展演。

高雄壽山動物園這次合作的Taiwan GO是一款在地化LBS（適地性服務） Ap...
高雄壽山動物園這次合作的Taiwan GO是一款在地化LBS（適地性服務） App，利用LBS技術結合台灣在地景點，玩出專屬在地景點的道地玩法。圖／高雄市壽山動物園提供
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手機示意圖是利用LBS技術結合台灣在地景點，玩出專屬在地景點的道地玩法。圖／高雄...
手機示意圖是利用LBS技術結合台灣在地景點，玩出專屬在地景點的道地玩法。圖／高雄市壽山動物園提供
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