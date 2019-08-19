即將開學 南高雄家扶亮榜單邀您來助學

2019-08-19 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



南高雄家扶中心目前扶助1200戶家庭，每學期為了鼓勵努力向學的孩子，需頒發350萬元獎助學金，今天南家扶中心呼籲社會大眾一起來扶助669名高中職以上學生。今年還有99名升上高中職、71名升上大學，高中職與大學學子的學費、生活費用高，希望善心人士能讓家扶兒得穩定的就學，扭轉人生運勢。

南家扶中心透過其中有不少感人的故事，像小凌（化名）以優異成績申請進清華大學，因為外婆臗關節受傷行走不便、媽媽手部受傷無法施力，原本預計申請職能治療系來幫助家人，後了解到語言治療在就業市場上較為缺乏，且又可以減少學費支出，選擇特殊教育學系就讀。

小凌媽媽本來從事廚房助理，在小凌小學時因車禍無法工作，2017年小凌媽媽在家中突然昏倒且無呼吸，小凌當下立即與姐姐、哥哥、爸爸輪流幫媽媽進行CPR急救，直至救護車前來送至醫院急救，但因呼吸中止超過5分鐘，導致媽媽目前於昏迷狀態，於呼吸病房接受照顧，孝順的小凌與家人經常前去探望媽媽。小凌貼心體恤從事水電工作的爸爸，需一肩扛起一家5口生活的重擔，讓小凌在心中許下以考進國立大學為首要目標。

小凌表示，非常感謝家扶的扶助服務，除社工的家庭拜訪與關懷生活近況外，與小凌討論大學升學規畫，及邀約參與家扶釣竿方案，讓自己在求學生涯規畫不孤單，除了家扶每月提供扶助金可讓小凌穩定吃早餐，兼顧健康營養外，也可以以自己努力表現的優異成績，申請獲得家扶獎助學金的支持，負擔學期前註冊費及購買書籍。

還有一名 小富（化名）是由菲律賓籍的媽媽獨力撫養長大，因為媽媽不會騎乘機車、腳踏車，導致尋找工作不易，去年突然身體不適而住院，經檢查得知罹患糖尿病而休養近一年，家庭經濟相當困窘。

懂事的小富了解媽媽的辛苦，為了減輕家庭經濟負荷，求學時總期許自己考取國立學校，小富今年參加統測，順利考取高雄科技大學，選擇繼續留在高雄就學，除了減少生活支出，來減輕媽媽的負擔外，也能陪伴照顧媽媽盡上孝心。