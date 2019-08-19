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花蓮花岡山發掘史前文物 文化局感謝地主停工

2019-08-19 12:38聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮花岡山列冊考古遺址於今年5月地主興建住宅時發現，花蓮縣文化局請地主暫停工程，並委請國立台灣大學考古團隊發掘史前文物，發現陶質、石質及玉器等。文化局感謝地主配合考古發掘期程停工，才能發現珍貴史前文物，也體恤民眾經濟負擔，考古挖掘費用全由公家機關出，首創全國便民政策。

文化局表示，花岡山考古遺址埋藏距今3千年前以上東部繩紋紅陶文化、距今約3千至2千2百年花岡山文化，以及距今約1千6百至2千1百年花岡山上文化層金屬器時期、日治時期近現代等文化層；本遺址首先於1930年代日籍學者移川子之藏、宮本延人即進行考古試掘，1993年考古學者劉益昌提出以花岡山遺址作為花蓮地區新石器時代晚期文化層代表，命名為花岡山文化。

文化局指出，本次考古搶救發掘是因為當地居民興建住宅，花蓮縣文化局於今年5月施工監看時，發現地層有埋藏原堆積史前文化層，因此請地主先暫停工程進行，由文化局委託台灣大學考古團隊進行搶救發掘，發掘面積64平方公尺，已於本月14日全部發掘完成，基地交還地主進行後續建築工程。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，依文化資產保存法相關子法規定個人家戶土地位於列冊考古遺址範圍內，興建住宅前需進行考古試掘評估工作，為體恤民眾經濟負擔，相關考古發掘費用完全由公部門負擔，這也是花蓮縣首創全國唯一便民政策。

該民宅為花蓮縣百大伴手禮花崗山剝皮辣椒本店，文化局長江躍辰向地主花崗山剝皮辣椒經營者林承安致意，感謝配合考古發掘期程，暫停工程進行，達成考古遺址保存與開發行為雙贏目標。

這次搶救發掘出土史前文物為陶質遺物，包括陶把、頸部施繩紋的口緣及多量素面或繩紋陶片等；石質遺物有打製斧鋤形器、攜帶型砥石、火燒石、石刀、石片器、砝碼式網墜等；玉器部分則有玉管珠、玉锛、玉箭簇、玉斧、玉料等。

花岡山考古遺址發掘現場照片，左起為花蓮縣文化局長江躍辰、現勘委員尹意智博士，地主...
花岡山考古遺址發掘現場照片，左起為花蓮縣文化局長江躍辰、現勘委員尹意智博士，地主林承安。圖／花蓮縣文化局提供
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考古文化局遺址
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