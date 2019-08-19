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工程師返鄉種有機香蕉 精算投報率還可周休二日

2019-08-19 07:38聯合報 記者江國豪╱即時報導

萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師擁有百萬年薪，但3年前毅然決然辭職返鄉務農，共租了12公頃的土地種香蕉及芭樂、木瓜等，其中將近10公頃香蕉田已取得有機轉型期驗證，可說是南部最大有機香蕉田，並全數銷往量販超市。

工程出身的簡良智務農今年55歲，頂著年收入幾百萬的光環，願意下放種田，身邊友人都認為太不可思議。

簡良智說，在工程界工作30幾年，一直要找機會突破，3年前下定決心返鄉務農，從原本的「門外漢」到現在種出高品質、價格好的有機香蕉，全靠在業界的經驗，以「投資報酬率」的觀念分析成本投入，所有管理技術的問題皆向專家請教。

「大面積產量才能和通路談穩定價格，所以做大才有話語權」，簡良智說，目前他的有機香蕉田應是南部面積最大的，全數和量販超市合作，打算再租5公頃，準備申請全球驗證外銷。

他說，雖然有機香蕉長的慢，大約10個月以上才能採收，但分批種植，幾乎全年都有香蕉可銷售。另外，以草生栽培方式管理，幾乎不施肥的情況下，竟能突破輪作障礙，連續4年採收，母株砍除後再從側芽長出來的香蕉樹，沒有黃葉病，每串香蕉都豐滿飽足。

簡良智工程背景出身，認為務農也可以賺大錢，控制成本是主要因素，別人賣5元時，他可以賣到40元，還可以做到「周休二日」，他請的員工，只要平常時間按部就班工作，假日都可以休息。

萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師擁有百萬年薪，但3年前辭職返鄉務農，10公頃...
萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師擁有百萬年薪，但3年前辭職返鄉務農，10公頃香蕉田皆取得有機轉型期驗證。記者江國豪／翻攝
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萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師擁有百萬年薪，但3年前辭職返鄉務農，10公頃...
萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師擁有百萬年薪，但3年前辭職返鄉務農，10公頃香蕉田皆取得有機轉型期驗證。記者江國豪／翻攝
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香蕉
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